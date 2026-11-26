เจ้าภาพคว้ามง! เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต สอยตำแหน่ง Miss Universe 2026 ไปครอง
เจนนิเฟอร์ บาร์เรโต ตัวแทนจากเปอร์โตริโก เจ้าภาพการประกวด คว้ามงกุฎ Miss Universe 2026 ไปครองได้สำเร็จท่ามกลางเสียงเชียร์สนั่นสนาม โดยมี ฟาติมา บอช Miss Universe 2025 จากเม็กซิโก เป็นผู้สวมมงกุฎให้ ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นมงกุฎแรกของเปอร์โตริโกนับตั้งแต่ปี 2001
การประกวดรอบตัดสินจัดขึ้นที่เปอร์โตริโก ตรงกับเช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2026 ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งไม่มีการถ่ายทอดสดในไทย โดยในรอบ Top 30 มีผู้เข้ารอบทั้งหมด 30 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส, เอธิโอเปีย, เบลเยียม, เวเนซุเอลา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, นิการากัว, อิสราเอล, เอกวาดอร์, เปอร์โตริโก, แทนซาเนีย, เม็กซิโก, กินี, โคลอมเบีย, ยูเครน, ปานามา, คอสตาริกา, ยูกันดา, ฟิลิปปินส์, เปรู, คิวบา, เซอร์เบีย, สาธารณรัฐโดมินิกัน, กือราเซา, สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, ชิลี, บราซิล, อินเดีย, เนเธอร์แลนด์ และหมู่เกาะเติกส์และเคคอส นอกจากนี้ มิสเอกวาดอร์ ยังคว้าตำแหน่ง People's Choice หรือขวัญใจมหาชนไปครองอีกด้วย
เส้นทางสู่มงกุฎและการคัดเลือก
ในรอบ 30 คนสุดท้าย 5 สาวตัวเต็งที่สื่อจับตามองอย่าง ฝรั่งเศส, ฟิลิปปินส์, เวเนซุเอลา, เปอร์โตริโก และโคลอมเบีย ผ่านเข้ารอบครบทุกคน โดยฟิลิปปินส์เป็นชาติอาเซียนเพียงหนึ่งเดียวที่เข้ารอบ ส่วนยูกันดาซึ่งส่งตัวแทนเข้าประกวดเป็นปีแรกก็สามารถผ่านเข้ารอบมาได้เช่นกัน
ต่อมาในรอบ Top 12 หลังจบการประกวดชุดว่ายน้ำ ผู้ที่ได้ไปต่อในรอบชุดราตรีประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, นิการากัว, ฟิลิปปินส์, สหรัฐอเมริกา, คิวบา, ชิลี, สาธารณรัฐโดมินิกัน, ฝรั่งเศส, เวเนซุเอลา, โคลอมเบีย, เปอร์โตริโก และนิวซีแลนด์ ซึ่ง 5 ตัวเต็งยังคงอยู่ครบ และฟิลิปปินส์ยังเป็นความหวังเดียวของอาเซียนจนถึงรอบนี้ ก่อนจะคัดเหลือ 5 คนสุดท้ายเพื่อตอบคำถาม ได้แก่ ฟิลิปปินส์, เวเนซุเอลา, เปอร์โตริโก, โดมินิกัน และนิวซีแลนด์
ดราม่าตัวแทนไทยที่หายไป
ปีนี้เป็นปีแรกที่ประเทศไทยไม่มีตัวแทนขึ้นประกวด เนื่องจากมีข้อพิพาทเรื่องลิขสิทธิ์ระหว่างองค์กร Miss Universe กับ Miss Universe Eastern ของ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ซึ่งถือสิทธิ์ใน 6 ประเทศอาเซียน โดย ณวัฒน์ ได้ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2026 ว่าจะไม่ส่งตัวแทนทั้ง 6 ประเทศเข้าประกวดในปีนี้ ส่งผลให้ ทารีน่า โบเทส มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2026 ไม่ได้เดินทางไปร่วมประกวดที่เปอร์โตริโก