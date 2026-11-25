เปิดบันทึกชีวิต 'นอกบท' ฉบับ แซม ยุรนันท์
คุณแซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี จัดงานเปิดตัวหนังสือเล่มแรกในชื่อว่า “นอกบท” ที่ How Club SO Bangkok ย่านสาทร โดยเป็นบันทึกที่ถ่ายทอดบททดสอบชีวิตมากมาย ทั้งเรื่องราวในแวดวงมายาและชีวิตนอกวงการที่อยากเล่าให้ทุกคนได้เห็นภาพ และหวังว่าจะเป็นแง่คิดในการดำรงชีวิตให้กับหลายๆ คน
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น เพราะมีทั้งครอบครัว ภรรยา และลูกๆ มาให้กำลังใจ รวมถึงเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยประถม มหาวิทยาลัย และเพื่อนร่วมวงการบันเทิงอย่าง บี วรรณิศา ศรีวิเชียร, เต้ย เป็นหนึ่ง ไชยชิต และ ดี้ ปัทมา ปานทอง ที่มาร่วมพูดคุยกันแบบเป็นกันเอง
บอกเลยว่าใครที่ชอบอ่านเรื่องราวชีวิตจริงที่ไม่ได้มีแค่ด้านที่สวยหรู ต้องไปหามาอ่านกันนะ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก