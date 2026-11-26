แจกสูตรทำกราโนล่าโฮมเมดฉบับง่าย ได้ความกรอบแบบตะโกน
ใครที่กำลังมองหาอาหารเช้าหรือขนมทานเล่นที่ทั้งง่ายและอร่อย ต้องลองทำกราโนล่าโฮมเมดเองเลย เพราะเราสามารถคุมรสชาติได้เป๊ะตามที่ต้องการ โดยใช้วัตถุดิบพื้นฐานไม่กี่อย่างอย่าง ข้าวโอ๊ต ถั่ว น้ำผึ้ง และผลไม้แห้ง ก็จะได้กราโนล่าที่กรอบฟิน เอาไปจับคู่กับโยเกิร์ต นม หรือผลไม้สดได้แบบเข้ากันสุดๆ
ความจึ้งของสูตรนี้คือความยืดหยุ่น เพราะเราสามารถครีเอทสูตรใหม่ๆ ได้ตลอด จะเพิ่มถั่วที่ชอบ ใส่เมล็ดธัญพืช หรือจะเติมผงโกโก้ลงไปให้มีรสชาติแตกต่างกันในแต่ละครั้งก็ได้ตามใจสั่ง
วัตถุดิบที่ต้องเตรียม
- ข้าวโอ๊ตชนิดเกล็ด 300 กรัม
- อัลมอนด์หรือวอลนัท 100 กรัม
- เมล็ดธัญพืชตามใจชอบ 50 กรัม
- น้ำผึ้งหรือเมเปิ้ลไซรัป 3 ช้อนโต๊ะ
- น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าว 2 ช้อนโต๊ะ
- อบเชย 1 ช้อนชา
- เกลือ 1 หยิบมือ
- กลิ่นวานิลลา 1 ช้อนชา
- ผลไม้แห้ง 80 กรัม
- ส่วนผสมเพิ่มเติม (ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้): ช็อกโกแลตชิปหรือมะพร้าว
ขั้นตอนการทำ
- วอร์มเตาอบที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส โดยใช้ระบบพัดลม (Air) และเตรียมถาดอบโดยรองด้วยกระดาษไขกันติด
- เตรียมชามใบใหญ่ นำข้าวโอ๊ต ถั่ว เมล็ดธัญพืช อบเชย และเกลือมาผสมให้เข้ากัน
- เตรียมชามใบที่สอง ผสมน้ำผึ้ง น้ำมัน และกลิ่นวานิลลาให้เข้ากัน
- เทส่วนผสมของเหลวลงในชามข้าวโอ๊ต แล้วคลุกเคล้าให้ทั่วจนวัตถุดิบทุกอย่างถูกเคลือบจนครบ
- นำส่วนผสมมาแผ่ลงบนถาดอบให้เป็นชั้นเดียวอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นนำเข้าอบประมาณ 25-30 นาที โดยให้คนส่วนผสมหนึ่งครั้งในช่วงครึ่งทางของการอบ
- เมื่อกราโนล่าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองสวยงามก็ถือว่าใช้ได้
- พักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทก่อนที่จะใส่ผลไม้แห้งและช็อกโกแลตชิปลงไป ซึ่งขั้นตอนนี้จะช่วยให้กราโนล่ามีความกรอบมากยิ่งขึ้น
วิธีการทานให้ฟิน
จะเสิร์ฟกราโนล่าโฮมเมดคู่กับกรีกโยเกิร์ตและผลไม้สดเพื่อให้เป็นมื้อเช้าที่อยู่ท้อง หรือจะใส่ในสมูทตี้โบวล์ก็เลิศ หรือถ้าใครอยากทานเป็นขนมขบเคี้ยวระหว่างวันแบบเร็วๆ ก็สามารถทานเปล่าๆ ได้เลย
สำหรับวิธีเก็บรักษา ให้รอจนกราโนล่าเย็นสนิทแล้วเก็บใส่ภาชนะที่ปิดสนิท (Airtight container) เพียงเท่านี้ก็จะมีขนมโฮมเมดแบบกรอบๆ ไว้ทานได้อีกหลายวันเลยล่ะ
ลองทำตามนี้แล้วจะรู้ว่ากราโนล่าทำเองมันดีกว่าที่คิด ใครจะไปรู้ว่ามื้อเช้าง่ายๆ จะทำให้วันทั้งวันสดใสขึ้นได้ขนาดนี้จริงไหม?