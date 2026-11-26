ล้างกระชอนยังไงให้สะอาดแบบสับ! ลองทริค TikTok ใช้แค่ ‘ช้อนคันเดียว’ จบปัญหาเศษอาหารติดรู
ปัญหาโลกแตกของคนเข้าครัวคือการล้างกระชอน โดยเฉพาะแบบโลหะที่มีรูพรุนเต็มไปหมด เพราะน้ำจากก๊อกมักจะไหลลงจุดเดียว ทำให้ล้างเศษอาหารอย่างพาสต้า ข้าว หรือผักที่ติดอยู่ในรูได้ไม่ทั่วถึง แต่ใน TikTok มีคนแชร์ทริคอัจฉริยะที่ใช้ของใกล้ตัวอย่าง ‘ช้อน’ มาช่วยแก้ปัญหานี้ได้แบบเหนือชั้น
วิธีทำก็ง่ายมาก แค่ถือช้อนไว้ใต้สายน้ำที่ไหลมาจากก๊อก ให้น้ำตกกระทบกับผิวช้อนก่อนแล้วค่อยให้มันกระจายตัวออกไปรอบๆ ซึ่งจะช่วยให้น้ำแผ่กว้างขึ้นและเข้าถึงรูของกระชอนได้หลายจุดพร้อมกัน แทนที่จะให้น้ำพุ่งลงไปจุดเดียวแบบเดิมๆ ทริคนี้จะช่วยให้การล้างรวดเร็วขึ้นมาก โดยเฉพาะเวลาที่รีบๆ หลังทำอาหารเสร็จ
ถ้าอยากให้สะอาดกริบยิ่งขึ้น แนะนำว่าให้รีบล้างทันทีหลังใช้งานเพื่อไม่ให้เศษอาหารแห้งกรังติดรู หรือถ้าใครปล่อยไว้นานจนมีคราบฝังลึก การนำกระชอนไปแช่น้ำอุ่นก่อนเริ่มล้างก็จะช่วยให้เศษอาหารหลุดออกง่ายขึ้นไปอีก
บอกเลยว่าบางทีทางออกของปัญหาในชีวิตประจำวันก็ไม่ต้องใช้สารเคมีหรืออุปกรณ์ไฮเทคอะไรเลย แค่ใช้ช้อนคันเดียวที่ปกติเราใช้กินข้าวนี่แหละ กลายเป็นตัวช่วยให้งานบ้านที่น่าเบื่อกลายเป็นเรื่องง่ายและไม่น่าหงุดหงิดอีกต่อไป
ว่าแต่มีใครเคยลองใช้ช้อนล้างแบบนี้บ้าง หรือมีทริคเด็ดๆ อย่างอื่นที่ล้างสะอาดกว่านี้อีกไหม?