อ้น อัครวัฒน์ เผยปมตัวละคร 'สำอาง' ในแม่จอมขวัญ รวยแต่เหงา อยากให้พ่อภูมิใจ
เตรียมพบกับความเข้มข้นของตัวละคร 'สำอาง' ในละครเรื่อง แม่จอมขวัญ ซึ่งรับบทโดย อ้น อัครวัฒน์ จุมพลวิวัฒน์ ที่จะมาสร้างสีสันด้วยคาแรกเตอร์หนุ่มรวยที่ถูกตามใจจนได้ทุกอย่าง แต่ลึกๆ กลับมีปมใหญ่คือการขาดความรักและการยอมรับจากครอบครัว โดยเฉพาะจาก เสี่ยซ้ง พ่อที่รับบทโดย ศตวรรษ ดุลยวิจิตร
อ้น อัครวัฒน์ เล่าว่าบทสำอางคือคนที่อยู่ในครอบครัวสายมาเฟียที่มีเงินพร้อมทุกอย่าง แต่ครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์และไม่เคยได้รับคำพูดดีๆ หรือกำลังใจจากพ่อเลย ทำให้กลายเป็นคนขี้น้อยใจและอยากทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนยอมรับ รวมถึงอยากให้พ่อภูมิใจในตัวเขาด้วย แม้ว่าเวลาวางแผนอะไรจะทำได้แค่แบบเด็กขี้โมโหและไม่มีชั้นเชิงมากนัก แต่พื้นฐานเป็นคนที่รักครอบครัวมากและไม่ใช่คนไม่ดีซะทีเดียว
นอกจากนี้ อ้นยังแอบสปอยล์ว่ามีฉากดราม่าหนักๆ ที่ต้องร้องไห้แบบปล่อยโฮ ซึ่งเจ้าตัวก็อยากให้ทุกคนรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับสำอาง พร้อมกับบอกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกับ "พี่เจค" ซึ่งรับบทพ่อ เพราะเป็นนักแสดงที่เก่งมากจนทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองคือสำอางจริงๆ
สำหรับใครที่อยากลุ้นดราม่าของสำอาง สามารถติดตามละคร แม่จอมขวัญ ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD
งานนี้ต้องรอดูว่าความดื้อแบบเด็กเอาแต่ใจจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาได้หนักขนาดไหน ใครชอบแนวลูกคุณหนูมีปมต้องไม่พลาดนะ