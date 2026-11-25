บอสสั่งลุย! หนุ่ม กรรชัย ขู่ตัดโบนัสแอดมินโหนกระแส หลังโพสต์คอนเทนต์จี้จุดแฟนผีแดง
งานนี้มีคนหนาวสั่น! หนุ่ม กรรชัย บอสใหญ่แห่งโหนกระแส ถึงกับทนไม่ไหว โผล่คอมเมนต์ขู่ตัดโบนัสแอดมินเพจตัวเองแบบดุเดือด หลังจากที่แอดมินช่างเลือกโพสต์คอนเทนต์จากเพจสมิติเวชที่ให้ความรู้เรื่อง "ภาวะหัวใจสลาย" พร้อมใส่กราฟิกตัวเลข 4-0 ซึ่งเป็นสกอร์ที่แมนยู พ่าย ลิเวอร์พูล ในศึกแดงเดือดครั้งล่าสุดแบบขาดลอย
หนุ่ม กรรชัย ซึ่งเป็นแฟนแมนยู เข้าไปคอมเมนต์ทันทีว่า "เสนอข่าวนี้ กูบอกเลย ปีนี้ไม่มีโบนัส หัวใจมึงจะได้สลายบ้างไอ้แอด" บอกเลยว่าจังหวะนี้แอดมินน่าจะสะดุ้งโหยง เพราะบอสจัดหนักแบบไม่เกรงใจลูกน้อง
แต่แอดมินโหนกระแสก็ไม่ใช่ย่อย สวนกลับบอสแบบแสบๆ ว่าเห็นว่าลาไปเป็นนายแบบยังจะเห็นอีก พร้อมบอกว่านี่คือการทำงานเพื่อหายอดเอนเกจ และตบท้ายว่ายังไงก็แชมป์เปี้ยนชิพ
เรื่องนี้ลามไปถึงเพจอีเจี๊ยบ เลียบด่วน ที่หยิบเรื่องการตัดโบนัสนี้มาขยี้ต่อ พร้อมบอกให้แอดมินโหนกระแสมาเอาโบนัสที่ตัวเองแทน โดยจะขอให้พี่สรยุทธให้ ซึ่ง หนุ่ม กรรชัย ก็เข้ามาคอมเมนต์โต้ตอบสั้นๆ เช่นกัน
เห็นใจแอดมินนะ แต่บอกตรงๆ ว่าคอนเทนต์จี้จุดแบบนี้ ใครเป็นแฟนผีแดงเห็นก็ต้องมีจี๊ด จะโดนตัดโบนัสก็ถือเป็นบทเรียนของการปั่นเอนเกจเมนต์ที่แรงเกินไปหน่อย
ถ้าเป็นเพื่อนๆ โดนบอสขู่ตัดโบนัสเพราะโพสต์เรื่องบอล จะสู้กลับหรือจะรีบกราบขอโทษก่อนดี?