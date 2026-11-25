เอ-แป้ง บุกสุโขทัย ตามล่าทองคำบริสุทธิ์และเครื่องเงินงานแฮนด์เมด
ควงคู่กันมาแบบน่ารักๆ สำหรับ เอ-ไชยา มิตรชัย และ แป้ง-ศรันฉัตร์ สองพ่อลูกพิธีกรที่พาเราไปเช็กอินที่สุโขทัย เมืองมรดกโลก เริ่มต้นทริปกันที่วัดช้างล้อม ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยมีการต้อนรับด้วยการรำชุด “ซุ้มลาวแพน” จากกลุ่มแม่ๆ ในอำเภอศรีสัชนาลัย
ไฮไลต์ของทริปนี้คือการตามหาของดีประจำจังหวัดอย่างทองและเครื่องเงินสุโขทัย ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่น โดยมีกูรูตัวจริงอย่างคุณมนตรี จากร้านมนตรีเครื่องเงิน ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสุโขทัย และครูปราโมทย์ ทายาทรุ่นที่ 3 จากร้านบ้านทองสมสมัย ซึ่งครูปราโมทย์คนนี้ได้รับยกย่องเป็นครูช่างศิลปหัตถกรรมประจำปี 2568 ด้วยนะ
พาทุกคนไปบุกบ้านทองสมสมัย ร้านทองเก่าแก่ที่ผลิตทองสุโขทัยจากทองคำบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งคุณพ่อเอและน้องแป้งได้เข้าไปดูขั้นตอนการผลิตแบบใกล้ชิด ฟังเบื้องหลังผลงานจากครูปราโมทย์
เดินชมงานศิลป์จนหิว ก็ต้องแวะร้านบุญนำ ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ร้านบุญนำเย็นตาโฟ” ร้านขวัญใจชุมชนโดยแม่บุญนำที่จัดเต็มเมนูหลากหลายในราคาสบายกระเป๋า เริ่มต้นแค่ 35 บาทเท่านั้น กินได้แบบไม่ต้องคิดเยอะ
ตบท้ายด้วยการไปที่ร้านมนตรีเครื่องเงิน เพื่อดูการทำเครื่องเงินแท้แบบแฮนด์เมดที่เน้นลวดลายโบราณอันประณีต แถมงานนี้เอและแป้งยังได้ลองทำกิจกรรม DIY แหวนลงยาด้วยตัวเองอีกด้วย
ใครอยากสนับสนุนสินค้าชุมชนแบบนี้ สามารถเข้าไปชอปได้ที่ https://shop.ch7.com ส่วนใครที่อยากเห็นบรรยากาศเต็มๆ เตรียมรอดูในรายการ “มิตรรักทั่วไทย” วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35 หรือดูย้อนหลังทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CH7ON
เห็นราคาเริ่มต้น 35 บาทแล้ว อยากจะวาร์ปไปสุโขทัยตอนนี้เลยได้ไหม!