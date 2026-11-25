จำแทบไม่ได้! ซี ศิวัฒน์ แปลงโฉมเป็นนางนพมาศฉลองลอยกระทง 2026 สวยจึ้งจนนึกว่านางงาม
ลอยกระทงปี 2026 นี้บอกเลยว่ามีสีสันสุดๆ เพราะหลายคนพากันแต่งตัวเป็นนางนพมาศ รวมถึงมีการจัดประกวดตามพื้นที่ต่างๆ ด้วย โดยเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2026 NineEntertain ได้เปิดภาพคนดังที่แปลงโฉมเป็นนางนพมาศได้สวยว้าวระดับพร้อมลงประกวดนางงาม จนกลายเป็นคำถามให้ทายกันว่านี่คือใคร
ซึ่งเฉลยออกมาแล้วว่าเจ้าของลุคสุดจึ้งคนนี้คือนักแสดงหนุ่ม ซี ศิวัฒน์ นั่นเอง งานนี้บอกเลยว่ายอมใจในความทุ่มเท เพราะแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์ชมว่าสวยเลิศ
ยอมใจความเล่นใหญ่ของพี่ซีจริงๆ ใครจะคิดว่านางนพมาศที่สวยขนาดนี้จะเป็นผู้ชาย?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก