ลิซ่ากลับมาทวงบัลลังก์! ส่งเพลงใหม่ Tarantino
ลิซ่า-ลลิษา มโนบาล กลับมาสร้างความปังอีกครั้งด้วยการปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดชื่อว่า "Tarantino" เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2026 ซึ่งเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่สองจากอีพีอัลบั้มชุดใหม่ที่มีชื่อว่า "PRESS PLAY"
บอกเลยว่ารอบนี้มาเหนือมาก เพราะดนตรีมีความเร้าใจ จังหวะกลองหนักแน่น บีตทรงพลังสุดๆ แถมยังโชว์ทักษะการร้องและการแรปที่เป็นเอกลักษณ์ของลิซ่าได้อย่างลงตัว ส่วนชื่อเพลงนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากผู้กำกับระดับตำนานอย่าง เควนติน ทารันติโน เจ้าของผลงาน Pulp Fiction, Kill Bill และ Death Proof
ใครยังไม่ได้ฟังก็ลองไปฟังกันได้
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก