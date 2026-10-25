หนิง ปณิตา ปรี๊ดแตก! เจอตัวปลอมดูดไลฟ์ขายของตัดราคา ลั่นจะลากเข้าคุกให้ได้
หนิง ปณิตา ถึงกับโกรธจัดหลังจากพบว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อและใช้รูปภาพของเธอไปสร้างตัวตนปลอม โดยวิธีการคือการเซฟคลิปวิดีโอที่เธอไลฟ์ขายของจริงๆ แล้วนำมาเปิดรีรันใหม่เพื่อให้คนเข้าใจผิดว่าเธอกำลังไลฟ์สดขายสินค้าอยู่ โดยขายตัดราคาสินค้า และมีคนดูเป็นจำนวนมาก
ไลฟ์ชนตัวปลอม ย้ำชัดของแท้อยู่ตรงนี้
เมื่อเจอเหตุการณ์นี้เข้าไป หนิง ปณิตา ไม่นิ่งเฉยด้วยการตัดสินใจขึ้นไลฟ์สดชนทันที เพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าตัวจริงนั่งอยู่ตรงนี้ ส่วนที่เห็นอยู่อีกฝั่งคือตัวปลอมและมิจฉาชีพ โดยเธอระบุว่าโกรธมาก เพราะสินค้าแบรนด์ Dr.MASTER ไม่ได้ทำออกมาแบบฉาบฉวย แต่ต้องใช้ทั้งแรงกาย แรงใจ และทุ่มเงินที่มีเหลือทั้งหมดในชีวิตเพื่อสร้างสิ่งนี้ขึ้นมา
เธอตั้งคำถามถึงสังคมที่มักจะบอกว่าให้ปล่อยผ่านหรืออย่าไปยุ่งกับมิจฉาชีพ ทั้งที่ปัจจุบันมีตัวปลอมเกลื่อนฟีดออนไลน์ไปหมด และเธอตั้งคำถามว่าหากลูกค้ากินเข้าไปแล้วผลไม่ดี จะเป็นอย่างไร
เดิมพันด้วยน้ำพักน้ำแรงและเงินลงทุน
หนิง ปณิตา ย้ำว่าสินค้าของเธอไม่ได้เน้นขายถูก แต่เน้นคุณภาพที่ตั้งใจให้เป็นทางออกสุดท้ายสำหรับคนอยากลดน้ำหนัก โดยมีการดีลนวัตกรรมมาจากถึง 4 ประเทศ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เธอต้องทำงานหนักและลงไลฟ์เองทุกวันจนเหนื่อย พร้อมทั้งทุ่มเงินลงทุนทั้งหมดที่มี รวมถึงมีการดึงพาร์ทเนอร์หลายคนมาร่วมลงทุนด้วยเพื่อให้ได้เงินครบตามจำนวนที่ต้องใช้
เจ้าตัวยอมรับว่าใช้เวลาปั้นแบรนด์นี้มาเกือบสองปี และปัจจุบันยังไม่ได้เงินทุนคืนเลยด้วยซ้ำ เธอมองว่าการกระทำเช่นนี้น่าเกลียดเกินไป และตั้งคำถามว่าหากเกิดอะไรขึ้น พาร์ทเนอร์ของเธอจะเป็นอย่างไร และเธอต้องรับผิดชอบเงินส่วนนั้นอีกเท่าไร
เตรียมส่งตัวปลอมเข้าคุก
สำหรับใครที่อาจจะมองว่าเธอโกรธเกินเบอร์หรือใจร้ายเกินไป หนิง ปณิตา บอกเลยว่าไม่แคร์ เพราะนี่คือสิ่งที่สร้างมาจากน้ำพักน้ำแรง โดยเธอได้ทำการแคปหลักฐานทุกอย่างเก็บไว้หมดแล้ว และยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อให้มิจฉาชีพได้รู้ว่าการเข้าคุกเป็นอย่างไร
นอกจากนี้เธอยังเสนอให้แบรนด์อื่นๆ ที่โดนกระทำแบบเดียวกันรวบรวมรายชื่อและข้อมูลไว้ เพื่อที่จะได้รวมกลุ่มกันไปแจ้งความให้เร็วที่สุด โดยในขั้นตอนต่อไปเธอจะรีบปรึกษากับทนายความเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย พร้อมทิ้งท้ายว่าควรทำอาชีพสุจริตดีกว่า อย่าคิดจะฉกฉวยผลประโยชน์จากคนอื่น เพราะสุดท้ายแล้วกรรมมีจริง และคนที่คิดจะทำเรื่องแบบนี้มักจะคิดไม่ได้หรอก