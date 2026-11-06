ออม บลูเบอร์รี่ เคลื่อนไหวแล้ว! หลังโดนทวงคำตอบปมเส้นเงินมูลนิธิบุ๋ม
กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตจับตามองหนักมาก กับเรื่องเส้นทางการเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา ที่คนดังในวงการบันเทิงออกมาแสดงความคิดเห็นกันต่อเนื่อง ล่าสุดชาวเน็ตตั้งคำถามว่านักร้องสาว ออม บลูเบอร์รี่ กลับเงียบกริบจนโดนตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่มีท่าทีอะไรเลยกับเรื่องนี้
งานนี้เจ้าตัวออกมาตอบแบบติดตลก บอกว่าที่ไม่ออกมารีแอคเพราะเขิน เนื่องจากตัวเองเคยบริจาคเงินให้มูลนิธินี้ไปแค่ 199 บาท และคิดว่าเมื่อบริจาคแล้วก็คือจบ ไม่ได้อยากตามต่อว่าเงินจะถูกเอาไปทำอะไร
แถมยังตบท้ายด้วยการแซวตัวเองว่าปกติเป็นคนงก ไม่เคยบริจาคที่ไหนเกิน 999 บาทอยู่แล้ว พร้อมทิ้งท้ายขำๆ ว่าไม่อยากถูกแซวว่าบริจาค 199 บาท แต่กลับออกมารีแอคข่าวถึง 3 ล้านบาท
เอ็นดูความเขินนี้ 199 บาทก็คือส่งต่อความดีแล้วป่ะ ใครจะไปกล้าพูดเสียงดัง!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก