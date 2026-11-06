ก้อง ห้วยไร่ ขอพักบทสะพานบุญ! เผยเหตุผลสุดจึ้งที่เลิกรับเงินหน้าเวที
ก้อง ห้วยไร่ นักร้องหนุ่มสายบุญที่ชอบช่วยเหลือสังคม ออกมาตอบคำถามแบบตรงไปตรงมาถึงประเด็นการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิแห่งหนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจ โดยบอกว่า "ช่างมันเถอะครับ บริจาคด้วยจิตบริสุทธิ์ไปแล้วก็ช่างมันเถอะ" พร้อมทิ้งท้ายว่าแล้วแต่เขา และถือว่าเป็นวิบากของคนนั้นเอง
แต่ที่ทำเอาช็อกคือเจ้าตัวยอมรับว่า ตัดสินใจเลิกรับเงินหน้าเวทีมาเป็นปีแล้ว เพราะรู้สึกผิดที่ต้องเอาเงินของแฟนเพลงไปมอบให้กับคนที่ไม่ได้เอาไปทำจริง
ถึงจะเจอเรื่องแบบนี้ แต่ก้องยันว่าไม่ได้ทำให้เสื่อมศรัทธาในการทำดี เพราะมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากบุคคลเพียงคนเดียว แต่คนที่ลำบากและรอความช่วยเหลือยังมีอยู่จริง ส่วนใครที่ทำผิดก็ต้องปล่อยให้รับวิบากกรรมและให้กฎหมายจัดการไป ส่วนคนทำดีก็อยากให้ทำต่อไป
ยอมใจในความซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองของพี่ก้องจริงๆ ใครจะว่ายังไงไม่รู้ แต่การเลิกรับเงินหน้าเวทีเพื่อเซฟเงินแฟนเพลงคือที่สุดแล้วป่ะ?