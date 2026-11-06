เฉลยเจ้าของสบู่เบนเนทตัวจริง! ไม่ใช่บุ๋ม ปนัดดา แถมเพิ่งประกาศแยกทางกัน
หลายคนติดภาพสบู่เบนเนทสีส้มในตำนานกับประโยคเด็ด "อะไรดี บุ๋มก็ว่าดี" จนเผลอเรียกกันติดปากว่า 'สบู่บุ๋ม' แต่ความจริงคือ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นเพียงพรีเซนเตอร์เท่านั้น ไม่ใช่เจ้าของแบรนด์
เจ้าของตัวจริงคือ คุณชาย ปราบเล่ง บอสใหญ่แห่งบริษัท พาภิญโญ กรุ๊ป จำกัด ผู้ที่ปั้นสูตรสบู่สมุนไพรผสมวิตามินซีและอีจนดังระเบิด ซึ่งล่าสุดบริษัทประกาศยุติบทบาทการเป็นพรีเซนเตอร์ของ บุ๋ม ปนัดดา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2026 และจะถอดสื่อโฆษณาที่มีภาพของเธอออกทุกช่องทาง
เปิดพอร์ตความรวยระดับพันล้าน
ถ้าไปส่องข้อมูลจะเห็นว่าคุณชาย ปราบเล่ง เป็นกรรมการบริษัท 3 แห่ง และถือหุ้น 4 รายการ รวมมูลค่าหุ้นทั้งหมด 266,555,055 บาท โดยบริษัทหลักอย่าง พาภิญโญ กรุ๊ป จำกัด ที่จดทะเบียนเมื่อ 29 สิงหาคม 2005 ทำธุรกิจผลิตสบู่และสารซักฟอก มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ซึ่งคุณชายถือหุ้น 25% คิดเป็นมูลค่า 255,486,748 บาท
ผลประกอบการปี 2025 ของบริษัท พาภิญโญ กรุ๊ป จำกัด ยิ่งอึ้ง เพราะมีสินทรัพย์รวมสูงถึง 1,139,857,001.47 บาท และมีหนี้สิน 117,910,008.86 บาท
นอกจากนี้ยังมี บริษัท พารุ่งโรจน์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ที่จดทะเบียนเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2025 ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคุณชายถือหุ้น 30% มูลค่า 2,982,600 บาท โดยปี 2025 มีสินทรัพย์รวม 9,950,000 บาท และหนี้สินรวม 8,000 บาท
ส่วนธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.บี. คอมเมอร์เชียล ที่จดทะเบียนปี 1989 ซึ่งชำระบัญชีเสร็จสิ้นไปเมื่อ 16 กรกฎาคม 2001 และยังเป็นผู้ถือหุ้น 30% ในห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้ทองโปรดักซ์ ที่ทำธุรกิจขายส่ง-ปลีกสบู่ มูลค่า 8,085,707 บาท