เถียนซีเวย บุกงาน iJOY TH 2027 อ้อนแฟนชาวไทยน่ารักไม่ไหว!
ความน่ารักเต็มสิบไม่หัก เมื่อ เถียนซีเวย iQIYI International Global Ambassador เดินทางมาร่วมงาน iQIYI iJOY TH 2027 และได้รับโล่รางวัลข้อความจากฉันถึงเธอ โดยเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกแบบซึ้งๆ ว่า ตั้งแต่เมื่อวานที่สนามบินมีแฟนๆ มาต้อนรับเยอะมาก และวันนี้ที่งานนี้ก็ยังมีแฟนๆ มาทักทายอีกเพียบ ซึ่งแรงซัพพอร์ตจากทุกคนทำให้เธอมีพลังมากจริงๆ
ส่วนเรื่องไลฟ์สไตล์ถ้ามีเวลาว่างในไทยหนึ่งวัน เถียนซีเวยบอกว่าอยากนอนให้เต็มอิ่ม แล้วออกไปหาของอร่อยอย่างต้มยำกุ้งกับข้าวเหนียวมะม่วงทาน แถมยังอยากไปนวดสปาด้วยนะ ก่อนจะปิดท้ายด้วยการบอกรักแฟนๆ เป็นภาษาไทยว่า “รักทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะ” งานนี้ใครไม่โดนตกคือพลาดมาก
แพลนเที่ยวคือเรียลสุด อยากนอนกับกิน ใครเป็นเหมือนกันบ้าง?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก