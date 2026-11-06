เคมีใหม่วิกสาม! แทน-หยู่ยู้ นำทีมบวงสรวง 'รัก = ร้าย' ลงจอ 6 พ.ย.
เปิดตัวคู่เคมีใหม่แห่งดินแดนวิกสามที่ทำเอาแฟนๆ แห่สมัครเข้าด้อมกันรัวๆ กับ แทน ดวงแก้ว และ หยู่ยู้ อรณิชา ที่โคจรมาเจอกันในซีรีส์ 'Love Me To Hurt Me รัก = ร้าย' โดยล่าสุดจัดพิธีบวงสรวงเสริมสิริมงคลเพื่อความปังก่อนลงจอ ซึ่งงานนี้ไม่ได้มาแค่สองสาว แต่ขนทัพนักแสดงมาเพียบ ทั้ง แก๊ป จักริน, อ๋อง สิทธานต์, เม นิศาชล, เคท มาริลิน, แคนดี้ สุภาภัสสร์, ฟลุ๊ค ชัชพุฒิ, บิ๊ก ศรุต และ ขวัญฤดี กลมกล่อม โดยมีผู้บริหารช่อง 3 อย่างคุณดิว-ปิ่นกมล มาลีนนท์ และคุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย พร้อมด้วยผู้กำกับซีรีส์มาร่วมงานด้วย
ส่วนเนื้อเรื่องบอกเลยว่าดุเดือด เพราะมาในธีม 'เพราะรัก ถึงเจ็บปวด…เพราะรัก จึงแก้แค้น!' ใครที่อยากรู้ว่าความร้ายจะระดับไหน ตอนแรกเริ่มฉายวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 20.30 น. และฉายทุกวันศุกร์
บอกเลยว่าคู่นี้น่ารักเกินต้าน งานนี้จะรักหรือจะร้าย เดี๋ยวรู้กัน!