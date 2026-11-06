คัมแบ็กในรอบ 23 ปี! กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ กลับจอภาพยนตร์เพราะแพสชันเรื่องอาหาร
การกลับมาของ กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ ในภาพยนตร์เรื่อง ครัวสาว (Morte Cucina) ไม่ใช่แค่การคัมแบ็กธรรมดา แต่เป็นการหวนคืนจอภาพยนตร์ในรอบ 23 ปี หลังจากที่เคยตัดสินใจทิ้งวงการบันเทิงไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเจลาโต้
เหตุผลที่ทำให้กฤษณ์ยอมตกลงรับงานนี้ เพราะเนื้อเรื่องของหนังที่กำกับโดย เป็นเอก รัตนเรือง มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนทำอาหาร ซึ่งตรงกับสิ่งที่เขากำลังอินและทุ่มเทให้ในชีวิตจริงพอดี ทำให้การกลับมาครั้งนี้มีความหมายมากกว่าเดิม เพราะอาหารไม่ได้เป็นแค่พร็อพในหนัง แต่เป็นทั้งศาสตร์และอาชีพที่เป็นตัวตนของเขาไปแล้ว
ในเรื่องนี้ กฤษณ์รับบทเป็น 'กรณ์' ชายผู้ร่ำรวยที่ใช้ชีวิตแบบสะดวกสบาย โดยเป็นลูกค้าในร้านอาหารและกลายเป็นตัวละครสำคัญในแผนการของ 'สาว' หญิงสาวที่มีบาดแผลจากอดีต
ความพีคคือการเตรียมตัวเพื่อบทบาทนี้ กฤษณ์ต้องปรับรูปร่างแบบหักโหม โดยการเพิ่มและลดน้ำหนักรวมประมาณ 10 กิโลกรัม ภายในเวลาแค่เดือนครึ่ง ซึ่งต้องคุมทั้งอาหารและการออกกำลังกายอย่างหนักภายใต้โปรแกรมดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้ทันช่วงถ่ายทำ
ใครที่คิดถึงผลงานการแสดงของกฤษณ์ จากที่เคยเห็นใน บุปผาราตรี หรือ My Valentine บอกเลยว่าไม่ควรพลาดเรื่องนี้ สามารถรับชม ครัวสาว (Morte Cucina) ได้แล้ว
ยอมใจเรื่องลดน้ำหนัก 10 กิโลในเดือนครึ่งเลย คือถ้าไม่รักจริงทำไม่ได้นะเนี่ย!