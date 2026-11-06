จากนักร้องสู่พระเอก! จ๋าย ไททศมิตร ขึ้นแท่นนำใน ‘คุณชายน์’ บทที่โคตรจะเรียล
จ๋าย อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี หรือที่เรารู้จักกันในนาม จ๋าย ไททศมิตร พลิกบทบาทครั้งสำคัญก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัวในภาพยนตร์เรื่อง “คุณชายน์ (The Cliche)” โดยรับบทเป็น “ชู้ต” ชายหนุ่มหัวแข็งที่ไม่เชื่อในความเพ้อฝันของละคร และมองว่าละครน้ำเน่าเต็มไปด้วยเรื่องราวเกินจริง แต่ชีวิตดันตลกตรงที่ต้องกลายมาเป็นผู้กำกับละครประเภทที่ตัวเองไม่ชอบซะอย่างนั้น
บอกเลยว่าบทชู้ตนี่เหมือนถอดแบบมาจากตัวจริงของจ๋ายเลย ทั้งความตรงไปตรงมา และปากไว รวมถึงท่าทีที่ไม่ยอมทำตามกรอบง่าย ๆ แต่รอบนี้จ๋ายไม่ได้มาแค่กวนประสาท เพราะตัวละครต้องผ่านการเรียนรู้ตั้งแต่วิธีดีลกับนายทุน นักแสดง ไปจนถึงการยอมรับว่าสิ่งที่เคยมองว่าไร้สาระ อาจจะมีค่าสำหรับบางคน
งานนี้จ๋ายได้โชว์สกิลการแสดงแบบจัดเต็ม ตั้งแต่โหมดหงุดหงิด เหนื่อยหน่าย ไปจนถึงมุมอ่อนโยนเวลาที่เรื่องราวเริ่มเกี่ยวพันกับ “น้ำ” แฟนสาวที่รักละครไทยเป็นชีวิตจิตใจ ซึ่งรับบทโดย มายด์ อาทิตยา
ซึ่งถ้าใครยังจำความปังจาก 4 Kings ที่ส่งให้จ๋ายคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากเวทีสุพรรณหงส์ได้ จะรู้เลยว่าพลังการแสดงที่มีเอกลักษณ์ทั้งน้ำเสียงและแววตานั้นเป็นของจริง และการมานำเต็มตัวในครั้งนี้คือบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของเขาเลย
เตรียมปักหมุดรอชม “คุณชายน์ (The Cliche)” ได้ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2026 เวลา 20.00 น. ทางช่อง True Thai Film (236) และแอปทรูวิชั่นส์ นาว
อยากรู้เหมือนกันว่าคนปากไวอย่างชู้ตจะโดนละครน้ำเน่าตกได้ยังไง!