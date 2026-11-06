ทนายไข่มุกเบรกแรง! เตือนบุ๋ม ปนัดดา หยุดตอบสื่อ กลัวรูปคดีพัง
เป็นเรื่องเป็นราวไม่หยุดจริงๆ หลังจากที่ บุ๋ม ปนัดดา และทนายเพชร เข้าแจ้งความสามีอย่าง ก็อต อธิป กับพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026
ล่าสุด ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ไม่อยู่เฉย ออกมาโพสต์เตือนสติ บุ๋ม ปนัดดา ผ่านโซเชียลแบบชัดเจนว่า “ถามอะไรก็ไม่ควรตอบค่ะ เดี๋ยวรูปคดีจะเสีย” เพราะมองว่าเคสนี้ต้องสืบเยอะ แถมเตือนว่าถ้าตอบสุ่มสี่สุ่มห้าอาจจะกลายเป็นมัดตัวเอง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเจตนาว่าทุจริตหรือไม่ ซึ่งเป็นจุดสำคัญทางกฎหมายเลย
เอาจริงคือเห็นด้วยนะ เพราะในคดีที่ซับซ้อนแบบนี้ การให้ข่าวแบบออกตัวแรงอาจส่งผลเสียต่อรูปคดีได้โดยไม่รู้ตัว ยิ่งเรื่องการรับรู้ข้อเท็จจริงที่อาจถูกนำมาใช้พิจารณาในทางกฎหมายได้
จะสู้คดีทั้งที ใจเย็นๆ แล้วฟังทนายไว้ก่อนดีกว่าไหมคะ?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก