เตรียมกดให้ทัน! PLS Love The Official Photobook เปิดพรีฯ แล้ววันนี้
ถึงเวลาเสียทรัพย์เพื่อความฟิน! PLS Love The Official Photobook เปิดให้พรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 20 พฤศจิกายน 2026 นี้แล้ว โดยกดได้ทาง Thaiticketmajor ช่วงเวลา 10.00 – 22.00 น.
เล่มนี้บอกเลยว่าต้องมี เพราะรวมทุกโมเมนต์พิเศษและเบื้องหลังในซีรีส์ของ บักภีม และ ยัยป่าน มาให้เก็บไว้เป็นความทรงจำแบบจุกๆ ตัวเล่มขนาด 8.5 x 11 นิ้ว มีทั้งหมด 296 หน้า พิมพ์ 4 สี และความพิเศษคือมีลายมือของ ลีน่า และ หมิว ที่บรรจงเขียนความรู้สึกถึงแฟนๆ ด้วยตัวเอง แถมในเซ็ตยังมี Postcard ขนาด 4x6 นิ้ว มาให้ด้วย ในราคา 1,460 บาท
ใครที่ดูซีรีส์แล้วแต่ยังไม่มีโฟโต้บุ๊คในครอบครอง รีบไปตำด่วนๆ ก่อนจะหมดเขตนะจ๊ะ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก