ทรูจัดใหญ่ดึง 'เนเน่' นั่งแท่น World Brand Ambassador ดูแลยาวๆ 30 ปี!
ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศเปิดตัว 'เนเน่' รัตติกานต์ อำลอย ศิลปินไทยที่ไปสร้างชื่อระดับโลก ให้มารับบทบาทสำคัญเป็น World Brand Ambassador คนล่าสุด ภายใต้แคมเปญ 'UNLOCKING THE EXTRAORDINARY DUO' โดยมีผู้บริหารอย่างคุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร และคุณนิพนธ์ รักศรีอักษร หัวหน้าสายงานค้าปลีกและการสร้างประสบการณ์ลูกค้าช่องทางการขายแบบบูรณาการ มาร่วมต้อนรับ
เนเน่เป็นศิลปินไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล ซึ่งทรูมองว่าการดึงเธอมาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้เป็นการผสานพลังระหว่างนวัตกรรมเทคโนโลยีกับศิลปินระดับโลก เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นในการสนับสนุนคนไทยให้ก้าวไกลสู่ความสำเร็จและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้าง รวมถึงแฟนๆ ที่ติดตามผลงานของเธอ
ดูแลระดับ First-Class ยาวไปถึง 30 ปี
งานนี้ทรูไม่ได้มาเล่นๆ เพราะประกาศชัดเจนว่าจะดูแลเนเน่ในระยะยาวถึง 30 ปี เพื่อซัพพอร์ตทุกย่างก้าวของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงาน การสร้างสรรค์คอนเทนต์ หรือไลฟ์สไตล์ที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลา รวมถึงการดูแลที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของเนเน่ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ
ในส่วนของสิทธิพิเศษ ทรูจัดเต็มด้วยการมอบ iPhone Duo ที่เสริมประสิทธิภาพด้วยเครือข่าย True5GX ซึ่งมาพร้อมกับ Priority Access ให้เชื่อมต่อได้ก่อนใครแม้ในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น พร้อมระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่าง แพ็กเกจรายเดือน 5GX, TrueOnline Home Next และ True Black Card ที่จะทำให้เนเน่ได้สัมผัสประสบการณ์ระดับ First-Class Experience ณ TrueSphere Sky Edition
เจาะลึกแพ็กเกจสายเปย์เพื่อ World Brand Ambassador
ถ้าพูดถึงรายละเอียดด้านการใช้งาน คุณนิพนธ์ รักศรีอักษร เผยว่าทรูตั้งใจมอบแพ็กเกจรายเดือน True5GX ราคา 1,699 บาท ซึ่งมาพร้อมกับสิทธิ์ 'โปรน่าล็อก' ที่ให้เนเน่ได้รับ True Value Care มูลค่ามากกว่า 6,000 บาท เพื่อดูแลตัวเครื่องเป็นเวลา 1 ปีเต็ม ไม่ว่าจะทำเครื่องตกหรือหน้าจอแตกก็สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องได้ แถมยังมีบริการล็อกราคารับซื้อเครื่องคืนในปีหน้าอีกด้วย
การเลือกใช้ True5GX ในครั้งนี้เพื่อให้เนเน่สามารถดึงศักยภาพของ iPhone Duo ออกมาได้อย่างสูงสุด ทั้งในเรื่องความเร็ว ความแรง และความเหนือกว่าของเครือข่าย 5G ซึ่งตอบโจทย์การทำงานและการสร้างคอนเทนต์ในชีวิตประจำวันที่ไม่หยุดนิ่ง โดยคุณโอลิเวอร์กล่าวว่าการมอบสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทรู คือการเปลี่ยนความไว้วางใจในวันนี้ให้เป็นการดูแลที่ยั่งยืน
เตรียมพบกับเซอร์ไพรส์ระดับโลกเร็วๆ นี้
การร่วมงานกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเป็นพรีเซนเตอร์ทั่วไป แต่ทรูแง้มว่ากำลังจะมีปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่จะพาแฟนๆ ไปเปิดประตูสู่โลกแห่งจินตนาการแบบไร้ขีดจำกัด โดยจะมีการถ่ายทอดเสน่ห์และศักยภาพของเนเน่ในมิติใหม่ พร้อมกับเซอร์ไพรส์ระดับโลกที่เตรียมไว้สร้างความตื่นตาตื่นใจ ซึ่งเรื่องราวที่เหนือความคาดหมายนี้กำลังจะถูกปลดล็อกให้ทุกคนได้เห็นในเร็วๆ นี้
บอกเลยว่าดีลนี้ทรูทุ่มสุดตัวจริงๆ โดยเฉพาะการดูแลยาว 30 ปีเนี่ย คือกะจะดูแลกันไปจนเกษียณเลยไหมก่อน? อยากรู้เลยว่าเซอร์ไพรส์ระดับโลกที่ว่าจะเป็นอะไร ใครเป็นแฟนคลับเนเน่เตรียมปักหมุดรอได้เลย!