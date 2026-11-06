เตรียมสละโสด! บัว นลินทิพย์ ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งหวานฉ่ำ พร้อมแหวนเพชรเม็ดเป้ง
เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวแล้ว! เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2026 บัว นลินทิพย์ ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งออกมาให้แฟนๆ ได้กรี๊ดกัน พร้อมแคปชันหวานๆ ว่า "เหลืออีกเกือบหนึ่งเดือน #BUAalwaysWIN"
งานนี้บอกเลยว่าความสวยความหล่อคือเต็มสิบไม่หัก แต่ที่ทำเอาชาวเน็ตตาค้างคือแหวนเพชรเม็ดโตบนนิ้วเจ้าสาวที่โดดเด่นสะดุดตาแบบตะโกนมาก ซึ่งคู่นี้เขาทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปตั้งแต่เดือนธันวาคม 2025 แล้ว ตอนนี้ก็ถึงฤกษ์เตรียมเข้าพิธีวิวาห์สักที
เห็นภาพแล้วบอกเลยว่าเคมีเข้ากันสุดๆ แฟนๆ แห่คอมเมนต์ชมความเหมาะสมของว่าที่บ่าวสาวกันรัวๆ งานนี้เตรียมตัดชุดรอร่วมยินดีได้เลย
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก