สินจัยท้าทายบทบาทใหม่ใน บ้านขุมนรก ดราม่าครอบครัวสายดาร์กทาง TrueVisions NOW
สินจัย เปล่งพานิช รับบทนำในซีรีส์ดราม่าเรื่อง บ้านขุมนรก ทางแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW โดยครั้งนี้มารับบทเป็น มาริสา ศิลปินนักวาดภาพที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและคอยคุมทุกอย่างในบ้าน ซึ่งต้องมาพัวพันกับปมความสัมพันธ์สุดซับซ้อนของคนในครอบครัวที่ชวนให้ติดตาม
จุดเริ่มต้นของงานนี้มาจาก จริยา แอนโฟเน ผู้จัดละครที่ติดต่อเสนอหน้าบทให้พิจารณา ซึ่งสินจัยระบุว่าบทนี้มีมิติที่แตกต่างจากผลงานที่ผ่านมาในอดีต ทำให้ต้องทำการบ้านหนัก ทั้งเตรียมตัวและทำงานร่วมกับผู้กำกับรวมถึงทีมเขียนบทอย่างใกล้ชิด เพื่อปั้นภูมิหลังและทิศทางตัวละครให้เป๊ะตามโครงเรื่องที่วางไว้
ด้วยประสบการณ์ในวงการบันเทิงกว่า 30 ปี สินจัยระบุว่าผลงานเรื่องนี้เป็นหนึ่งในบทบาทที่มีความซับซ้อนด้านพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์ เพราะตัวเรื่องเน้นไปที่ความขัดแย้งเชิงจิตวิทยาและความสัมพันธ์ในครอบครัว ไม่ใช่แนวตบตีหรือใช้ความรุนแรงทางกายภาพเหมือนละครสมัยก่อน เธอกล่าวเปิดใจว่า หากไม่ตัดสินใจรับบทนี้ในปัจจุบัน อาจไม่มีโอกาสได้ถ่ายทอดบทบาทลักษณะนี้อีก
ใครที่อยากเห็นความพังของความสัมพันธ์ในบ้านขุมนรก สามารถตามไปดูได้ทาง TrueVisions NOW โดยจะมีตอนใหม่ปล่อยออกมาทุกวันพุธ สัปดาห์ละ 2 ตอน ให้เราได้ลุ้นบทสรุปของตัวละครกันแบบต่อเนื่อง
เห็นบอกว่าเป็นดราม่าเชิงจิตวิทยาแบบนี้ สงสัยงานนี้จะไม่มีใครยอมใครแน่ๆ ใครทีมแม่บ้านสายคุมเกมต้องรีบไปดูเลย