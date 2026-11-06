เกือบไม่รอด! ป๋อ ณัฐวุฒิ เผยเคยเครียดจัดจนอยากถอนตัวจาก 'แรงเงา' หลังโดนทัวร์ลงว่าไม่เหมาะกับบท
ใครจะเชื่อว่า ผอ.เจนภพ เวอร์ชั่น 2026 ที่เราเห็นมีมเต็มฟีดตอนนี้ เกือบจะไม่ได้เกิดขึ้น! เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2026 ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ ออกมาเปิดใจในรายการ แฉ ว่าช่วงก่อนละครจะออนแอร์ เขาเครียดหนักจนเกือบถอนตัวออกจากเรื่องนี้ เพราะโดนชาวเน็ตวิจารณ์ยับว่าไม่เหมาะกับบท และกลัวว่าจะเล่นเป็นผู้ชายเจ้าชู้ไม่ได้
ป๋อเล่าว่าตอนนั้นถึงจะบอกว่าไม่นอยด์ แต่จริงๆ คือเสียใจมาก เพราะพออ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกว่าทุกคนดูเหมาะกับบทนี้ไปหมด ยกเว้นเขาคนเดียว จนเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราไม่ไหวจริงๆ เหรอ แต่สุดท้ายก็ได้ทีมงาน ผู้กำกับ และนักแสดงช่วยกันโอบอุ้ม จนตัดสินใจสู้ต่อเพราะมองว่าเมื่อได้รับโอกาสแล้วต้องคว้าไว้ ไม่ควรเดินจากไปเพียงเพราะคำพูดคนอื่น
การตัดสินใจไม่ยอมแพ้ครั้งนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะป๋อต้องหักดิบตัวเอง ทั้งคุมอาหาร ลดน้ำหนัก และเล่นเวต โดยเขาเคยเผยว่าบทนี้ทำให้กล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน หลังจากที่ติดอยู่ในกรอบพระเอกแสนดีมานานกว่า 20 ปี จนรู้สึกหมดไฟเพราะต้องเล่นแบบเดิมซ้ำๆ
เมื่อละครออนแอร์จริง ผอ.เจนภพ เวอร์ชั่นของป๋อสร้างเสียงฮือฮาไม่น้อย ซึ่ง เบนซ์ พรชิตา นักแสดงร่วมยังแอบเล่าเลยว่า ฉากที่ ผอ. เถียงจนบอกว่าไม่อยากเป็น ผอ. แล้วขอไปเป็นภารโรงแทนจนกลายเป็นมีมดังนั้น จริงๆ ไม่มีอยู่ในบทเลยนะ แต่เป็นป๋อที่สนุกกับบทแล้วเติมเข้าไปเองแทบทุกฉาก
เรียกได้ว่าเป็นการตบหน้าคำวิจารณ์ด้วยฝีมือแบบตัวพ่อ ปลดล็อกการแสดงและสร้างภาพจำใหม่ให้คนดูได้แบบกราบใจในความอดทน