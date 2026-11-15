ไบร์ท วชิรวิชญ์ บุกนิวยอร์ก! เป็นศิลปินเอเชียหนึ่งเดียวในงาน Gentle Monster
ปังแบบตะโกน! ไบร์ท วชิรวิชญ์ ศิลปินและนักแสดงหนุ่มไทย ปรากฏตัวที่ 23 Wall Street มหานครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อร่วมงานเปิดตัว Intelligent Eyewear คอลเล็กชั่นแว่นตาอัจฉริยะจากแบรนด์แฟชั่นชื่อดัง Gentle Monster
งานนี้ไม่ได้ไปเล่นๆ เพราะไบร์ทคือศิลปินจากเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานนี้ ซึ่งทางแบรนด์เนรมิตพื้นที่ใจกลางนิวยอร์กให้กลายเป็นโลกแห่งศิลปะและเทคโนโลยี บอกเลยว่าการได้เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวแบบนี้ สะท้อนให้เห็นเลยว่าตอนนี้ชื่อของไบร์ทเป็นที่รู้จักในระดับอินเตอร์ และมีบทบาทในวงการแฟชั่นกับวัฒนธรรมระดับโลกเพิ่มขึ้น
ยอมใจความปังนี้จริงๆ ใครว่าคนไทยไปไม่ถึงระดับโลก ดูไบร์ทเป็นตัวอย่างได้เลย!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก