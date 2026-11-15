ก้อง ปิยะ เจอดี! เล่าประสบการณ์โดนดาราดังเมิน ทำเหมือนมองไม่เห็น
กลายเป็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์ทันที เมื่อ ก้อง ปิยะ ผู้จัดละครและนักแสดงรุ่นใหญ่ออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงสุดจี๊ดเกี่ยวกับพฤติกรรมของดาราระดับเกรด A ถึง B+ ที่เปลี่ยนไปหลังจากก้าวขึ้นมาเป็นคนดัง
โดย ก้อง ปิยะ เล่าถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอกับตัวว่า มีเด็กคนหนึ่งที่ดังมาก ซึ่งเจอหน้ากันตั้งหลายครั้งแต่กลับทำเหมือนมองไม่เห็น ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าก็รู้สึกเฉยๆ ในเมื่อเขามองไม่เห็นเรา เราก็ไม่ต้องเห็นเขาเหมือนกัน พร้อมทิ้งท้ายแบบผู้ใหญ่ใจดีว่า คนลักษณะนี้อาจจะยังไม่รู้ตัว เลยไม่จำเป็นต้องไปเตือนอะไร
เอาจริงนะ ความดังมันน่าตื่นเต้นแหละ แต่การมีมารยาทพื้นฐานมันสำคัญกว่าเยอะ ใครจะเป็นคนนั้นไม่รู้ แต่ขอให้รู้ไว้ว่าโลกนี้มันกลมมากนะจ๊ะ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก