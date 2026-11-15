นุ่น วรนุช พาเช็กอินบ้านเกิด พร้อมชวนชาวเน็ตตัดสิน หน้าเหมือนใครมากกว่ากัน
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2026 นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี นักแสดงสาวชื่อดัง พักงานชั่วคราวเพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่จังหวัดนครปฐม โดยครั้งนี้เจ้าตัวเปิดภาพบรรยากาศบ้านหลังสีฟ้าสุดน่ารัก พร้อมภาพของคุณพ่อและคุณแม่ที่เต็มไปด้วยความสุขอันแสนเรียบง่าย
ความพีคคือแคปชั่นที่ชวนให้แฟนคลับช่วยตัดสินว่าเธอนั้น "หน้าเหมือนพ่อ VS หน้าเหมือนแม่" มากกว่ากัน ซึ่งหลังโพสต์ภาพออกไป แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลาย พร้อมอวยยศให้ดีเอ็นเอความสวยของนุ่นแบบรัวๆ
เอาจริงๆ คือสวยทั้งบ้านจนเลือกไม่ถูกเลย ใครคิดว่าเหมือนฝั่งไหนมากกว่ากันบ้าง?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก