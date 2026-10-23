คลาวเดียเปิดหมดเปลือก รักทางไกลนิวยอร์ก-กรุงเทพฯ ที่ถูกด้อยค่าจนโทษตัวเอง
คลาวเดีย จักรพันธุ์ มาแชร์ประสบการณ์ความรักครั้งล่าสุดโดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบ Long Distance ระหว่างนิวยอร์กกับกรุงเทพฯ ที่ต้องคุยโทรศัพท์กันวันละ 12 ชั่วโมงจนต้องตื่นตอนดึก และบอกว่าบางครั้งต้องรับละครไม่ได้เพราะต้องบินไป ๆ กลับ ๆ โดยแหล่งข่าวระบุว่าเลือกความรักก่อน
แต่จุดพีคคือเมื่อจับได้ว่าถูกนอกใจ คลาวเดียได้รับคำตอบว่าตัวเอง "เสียสติไปเอง" ทั้งที่มี Fact อยู่ในมือ การโดนด้อยค่าแบบนี้ทำให้เธอตกอยู่ในภาวะโทษตัวเองและเก็บความทุกข์ไว้เพียงลำพังนานกว่า 11 เดือน โดยไม่กล้าบอกแม้แต่คุณแม่เพราะไม่อยากให้ท่านต้องทุกข์ใจด้วย
เธอต้องไปหาหมอ นอนไม่ได้ ต้องกินยานอนหลับเป็นกำ และน้ำหนักเหลือ 43 จนเจ้าตัวบอกว่าเหมือนกระดูก
ส่วนเรื่องการจัดการกับมือที่สาม ตอนแรกคลาวเดียตั้งใจจะฟ้องชู้ แต่ขอบคุณมือที่สามที่เหมือนนางฟ้ามาโปรด เพราะต่างคนต่างโดนหลอก
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก