ดูหนังไปนวดไป! เต-นนน แท็กทีมชวนสัมผัสเบาะนวดเพื่อสุขภาพที่ SF
ใครจะไปคิดว่าการดูหนังจะนวดหลังไปด้วยได้! ล่าสุดโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ร่วมกับ LEMO เปิดตัวประสบการณ์ชมภาพยนตร์รูปแบบใหม่ครั้งแรกในไทย ด้วยการนำเบาะนวดเพื่อสุขภาพมาไว้ในโรงหนัง ให้เราได้ผ่อนคลายไปพร้อมกับการดูเรื่องโปรด แถมงานนี้ยังดึงตัวท็อปอย่าง เต-ตะวัน วิหครัตน์ และ นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์ ในฐานะ SF SUPER CLOSE FRIENDS มาจอยกับ FANDOM CHARACTER อย่าง POLCASAN และ NILKNHAKE เพื่อชวนแฟนๆ ไปลองสัมผัสความสบายนี้
ทางด้าน เต ตะวัน เล่าว่าปกติชอบดูหนังในโรงอยู่แล้วเพราะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนจากการทำงาน ยิ่งที่ เอส เอฟ มีโรงพิเศษอย่าง FIRST CLASS CINEMA, THE BED CINEMA หรือ ZIGMA CINESTADIUM ก็ยิ่งทำให้สบายขึ้น พอรู้ว่ามีเบาะนวดเพื่อสุขภาพด้วยเลยรู้สึกว่าน่าสนใจมาก และอยากชวนทุกคนมาลองประสบการณ์ใหม่นี้ด้วยกัน
ส่วน นนน กรภัทร์ ก็บอกว่ารักการดูหนังในโรงสุดๆ ยิ่งช่วงปลายปีนี้มีหนังบล็อกบัสเตอร์น่าดูเยอะมากจนอยากมา เอส เอฟ ทุกวัน พร้อมย้ำว่าเบาะนวดเพื่อสุขภาพนี้มีอยู่ในทุกโรงภาพยนตร์ ทุกสาขา ไม่ว่าจะเลือกดูโรงไหนก็สามารถลองใช้บริการได้เลย
สำหรับใครที่อยากลองนวดไปดูหนังไป สามารถไปสัมผัสได้ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน 2026 เป็นต้นไป แต่มีข้อยกเว้นคือจะไม่มีบริการนี้ในโรงภาพยนตร์พิเศษ และ Emprive Cineclub นะ ส่วนใครจะจองตั๋วหรือเช็กรายละเอียดเพิ่มเติม ก็กดเข้าแอปพลิเคชัน SF Cinema หรือเว็บไซต์ของทางโรงหนังได้เลย
บอกเลยว่านี่คือที่สุดของการพักผ่อนแล้วไหม? ดูหนังเรื่องเศร้าแต่หลังไม่ปวด หรือดูหนังแอ็กชันระทึกขวัญแต่ตัวนิ่งๆ บนเบาะนวด คือนิพพานที่แท้จริง ใครลองแล้วเป็นยังไงบ้างมาบอกกันหน่อย!