พชร์ อานนท์ ลั่นไม่เคยบริจาคให้มูลนิธิจนถึงตอนนี้ เพราะดูทรงแล้วไม่ไว้ใจตั้งแต่แรก!
กลายเป็นประเด็นร้อนที่คนสนใจกันไม่หยุด สำหรับคดีมูลนิธิที่กำลังเป็นข่าว ล่าสุดผู้กำกับ พชร์ อานนท์ ออกมาโพสต์ว่าตนไม่เคยบริจาคเงินให้มูลนิธิ เพราะรู้นิสัยคนรับบริจาค และดูเจ้าของมูลนิธิแล้วก็ไม่ไว้ใจตั้งแต่แรก
พชร์บอกว่าการบริจาคให้หน่วยงานอย่าง รพ.รามา หรือ รพ.บำราศนราดูร ยังดีกว่า เพราะเงินถึงมือและได้ทำประโยชน์จริงๆ จะเสียเงินหกแสนหรือแปดแสนก็ไม่เสียดาย แถมยังเคยบริจาคให้โรงพยาบาลสงฆ์และทำบุญช่วยหมาแมวแถวปากเกร็ดซึ่งทำให้สบายใจกว่า
งานนี้เจ้าตัวทิ้งท้ายแบบจุกๆ ว่าเสียเงินกับการบริจาคไปเยอะจนตอนนี้ต้องขอพักบ้าง เพราะคนรับรวยเอาๆ ส่วนคนบริจาคนั้นจนลงเรื่อยๆ เห็นทั้งพระและคนเลวบางรายก็ไม่ต่างกัน สรุปคือเลิกทำบุญแล้วจะขอเก็บเงินไว้ใช้ตอนแก่ดีกว่า
เอาจริง ใครจะกล้าโอนถ้าดูแล้วไม่ชัวร์ ยุคนี้ต้องเช็กให้ชัวร์ก่อนโอน ไม่งั้นได้เป็นคนใจบุญที่กระเป๋าเบาแบบไม่รู้ตัวแน่!