เตรียมกรี๊ด! ปุยนุ่น-บิ๊นท์ แย้มลุ้นโปรเจ็กต์ใหม่ ข่มนาง หลังซีรีส์ข่มขลังจ่อลาจอ
ซีรีส์ข่มขลัง จากค่าย Star Hunter Entertainment ใกล้ลาจอในตอนอวสาน ทำเอา ปุยนุ่น วรางค์ศิริ ผู้รับบท หมวดภีม และ บิ๊นท์ สิรีธร ผู้รับบท แม่ครูบุหลัน ถึงกับยอมรับว่าใจหายที่ต้องส่งตัวละครกลับสู่นิยาย หลังจากที่ร่วมเดินทางกับกลุ่มแฟนคลับที่เรียกกันว่า น้องทองส์ มาตลอดทั้ง 10 ตอน
ความปังของเรื่องนี้พิสูจน์ได้จากบัตรงาน Final EP ที่ขายหมดเกลี้ยง ซึ่งบิ๊นท์บอกว่านี่คือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิต ถึงร่างกายจะเหนื่อยแต่หัวใจพองโตสุดๆ ส่วนปุยนุ่นก็เล่าด้วยความตื้นตันว่า จากวันที่เคยเจอคำวิจารณ์ค่อนข้างหนักในตอนแรก จนถึงวันนี้ที่มีพลังใจจากแฟนๆ คอยซัพพอร์ต ทำให้สัญญาว่าจะพัฒนาฝีมือการแสดงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
ส่วนใครที่ลุ้นตอนจบหลังจากที่ EP ที่แล้วทิ้งปมไว้แบบเข้มข้น ทั้งคู่แอบใบ้ว่าเตรียมตัวกรี๊ดลั่นกับฉากจบได้เลย และที่สำคัญคือข่าวดีเรื่องโปรเจ็กต์ใหม่ที่แฟนๆ เชียร์กันหนักมากอย่าง ข่มนาง ซึ่งทั้งคู่บอกว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะกระแสตอบรับดีเยี่ยม แต่ตอนนี้ต้องรอทางค่ายประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
บอกเลยว่าเคมีคู่นี้คือที่สุด ถ้าได้สานต่อใน ข่มนาง จริงๆ คือเตรียมตัวเตรียมใจรับแรงกระแทกได้เลย ใครที่กดบัตร Final EP ไม่ทันคงต้องรอลุ้นข่าวดีจากค่ายแบบใจจดใจจ่อแล้วล่ะ