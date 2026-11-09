ภูวินทร์ ขึ้นแท่น Brand Ambassador คนแรกของ MizuMi พร้อมเปิดตัวมอยส์ 4 ระดับ
งานนี้ใจฟูมาก เพราะ MizuMi จัดงาน “MizuMi x PHUWIN: Find Your Moisture Match” ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเปิดตัว ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน ในฐานะ Brand Ambassador คนแรกของกลุ่มผลิตภัณฑ์มอยส์เจอร์ไรเซอร์ โดยงานนี้ไม่ได้มาเดี่ยว แต่ควงคู่มากับมาสคอต “น้องเพิ่มพูน” มาแจกรอยยิ้มให้แฟนคลับกับสื่อมวลชนแบบจัดเต็ม
วริษฐา สืบพันธ์วงษ์ CEO และผู้ก่อตั้งแบรนด์ บอกว่าตื่นเต้นมากที่ได้ภูวินทร์มาร่วมงาน เพราะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีเสน่ห์และมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง ซึ่งตรงกับ DNA ของแบรนด์ที่ไม่หยุดพัฒนานวัตกรรม ภายใต้คอนเซปต์ “มอยส์ที่ใช่มีได้มากกว่าหนึ่ง” ที่ตั้งใจส่งต่อผิวสุขภาพดีให้ผู้บริโภค
ฝั่งภูวินทร์ก็เผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับ MizuMi เพราะไลฟ์สไตล์ตัวเองมีความหลากหลายมาก ทั้งถ่ายซีรีส์ ร้องเพลง เต้น และเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ทำให้สภาพผิวต้องเจอหลายสถานการณ์ การมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เลือกความชุ่มชื้นได้ตามต้องการจึงตอบโจทย์ชีวิตสุดๆ
ส่วนไฮไลต์ที่สายบิวตี้ต้องจดคือการเปิดตัว MizuMi Moisture Barrier Balance 4 Levels มอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่แบ่งความชุ่มชื้นเป็น 4 ระดับตามสภาพผิว ได้แก่
Level 1: เนื้อเจล สำหรับผิวมัน
Level 2: เนื้อครีมเจล สำหรับผิวธรรมดาถึงผิวผสม
Level 3: เนื้อครีมบำรุงล้ำลึก สำหรับผิวแห้ง
Level 4: เนื้อครีมบาล์มปลอบประโลมขั้นสุด สำหรับผิวแห้งมาก
ความปังคือทุกสูตรใช้ L-MINC™ Technology ที่เคลมว่าช่วยนำส่งสารบำรุงซึมลึกกว่ามอยส์ทั่วไป +120% และเพิ่มความชุ่มชื้นได้ +160% นานถึง 8 ชั่วโมง เรียกว่าคิดมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่อยากได้ผิวเป๊ะแบบไม่ต้องลุ้น
เลือกเลเวลที่ใช่ให้ผิวตัวเองได้แล้วหรือยัง หรือใครจะเลือกตามภูวินทร์ดี?