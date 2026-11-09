ลาล่า โปงลางสะออน ออกโรงป้อง ใหม่ พัชรี ลั่นต่อให้เมาหรือเป็นเจ้าภาพ ก็ไม่มีสิทธิ์ลุกล้ำศิลปิน
ลาล่า โปงลางสะออน หรือ ขวัญนภา เรืองศรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่อเซฟ ใหม่ พัชรี หลังเกิดกรณีดราม่าระหว่างการแสดงโชว์ โดยลาล่าระบุว่าเมื่อได้เห็นคลิปแล้วรู้สึกสงสารศิลปินหญิงที่ถูกลุกล้ำบนเวทีมากเกินไป
ลาล่ามองว่าต่อให้มีสถานะเป็นเจ้าภาพ ก็ไม่สมควรเข้าไปสูดดมศิลปินขนาดนั้น ยิ่งถ้าอยู่ในอาการมึนเมาก็ยิ่งไม่เหมาะสม พร้อมย้ำว่าถึงแม้ศิลปินจะมีความสวยและตลก แต่ไม่ใช่ว่าจะให้ใครมาใช้คำพูดจาบจ้วง หรือสัมผัสจุดไหนของร่างกายก็ได้ ควรให้เกียรติความเป็นผู้หญิงและวางตัวให้เหมาะสมกับคำว่าเจ้าภาพ
เบื้องหลังการจ้างงานและชีวิตศิลปิน
ในเรื่องของการจ้างงาน ลาล่าอธิบายว่าก่อนขึ้นโชว์ต้องมีการวางมัดจำและจ่ายครบ 100% ซึ่งหากเป็นไปตามกติกานี้ ศิลปินจะไม่มีทางหยุดเล่นเด็ดขาด พร้อมแชร์ประสบการณ์ของวงโปงลางสะออนที่เคยเจอมาทุกรูปแบบ ทั้งงานที่จ้างมาเล่นแล้วไม่จ่ายเงิน การหยุดเล่นกลางโชว์แบบที่ ใหม่ พัชรี เจอ หรือกรณีหาตัวเจ้าภาพไม่เจอ เช็คเด้ง รวมถึงการเก็บเงินหน้าเวทีไม่ได้แล้วต้องมาขอให้ศิลปินช่วย ซึ่งเรื่องเงินสำหรับบางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็ก
ส่วนการแสดงหน้าเวทีที่มีคำหยาบหรือลามกบ้าง ลาล่าชี้ว่าเป็นไปเพื่อสร้างอรรถรสในการแสดง ซึ่งบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้ แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ใครจะมาทำกับศิลปินโดยไม่ให้เกียรติ เพราะกว่าจะสร้างงานและสร้างวงขึ้นมาเพื่อให้ความสุขกับแฟนเพลงได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
ลาล่าทิ้งท้ายด้วยการบอกเล่าถึงความลำบากของคนทำวงที่บางครั้งต้องใช้ชีวิต กินนอนบนรถ และเสี่ยงกับอุบัติเหตุเพราะความรักในงานและแฟนเพลง จึงอยากให้ทุกคนรัก สนับสนุน และให้เกียรติศิลปิน โดยส่งกำลังใจให้ทั้ง ใหม่ พัชรี และ ตุ๊กติ๊กน้อย
บอกเลยว่างานนี้ลาล่าพูดแทนใจคนทำงานสายเอ็นเตอร์เทนเมนต์สุดๆ เพราะคำว่า 'เจ้าภาพ' ไม่ใช่บัตรผ่านในการทำอะไรก็ได้ตามใจชอบนะจ๊ะ