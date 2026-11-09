เจฟ ซาเตอร์ ตื่นเต้นหนักมาก! ประเดิมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวครั้งแรกในงานแต่ง THE TOYS
งานนี้มีคนตื่นเต้น! เจฟ ซาเตอร์ ออกมาเปิดใจถึงประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตกับการรับหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวในงานแต่งงานของ THE TOYS เพื่อนสนิท ซึ่งบอกเลยว่าความพีคเริ่มตั้งแต่ตอนรู้เรื่อง เพราะเดอะทอยส์แอบเอาการ์ดแต่งงานมาเซอร์ไพรส์บนเวทีคอนเสิร์ตให้เจฟและเพื่อนๆ รู้พร้อมกัน
ความผูกพันของคู่นี้คือยาวนานมาก เพราะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยยังเป็นศิลปินฝึกหัดในค่ายแรกๆ เจฟเลยบอกว่ารู้สึกภูมิใจและยินดีสุดๆ ที่เห็นเพื่อนเติบโตไปอีกขั้นจนถึงวันที่เข้าประตูวิวาห์
แต่ความฮาคือตอนเข้างาน เพราะถึงจะซ้อมเดินกันมาอย่างดี แต่พอถึงเวลาจริง เพื่อนข้างๆ ดันสะกิดให้เจฟเดินขึ้นไปยืนเด่นเป็นสง่าบนบันได ทำเอาเจ้าตัวลนลานจนทำตัวไม่ถูก เพราะมันไม่เหมือนที่ซ้อมมาเลยสักนิด
นอกจากนี้ยังมีช็อตแกงเพื่อนอีกหนึ่งกรุบ เมื่อเจฟขึ้นกล่าวสปีชอวยพรบนเวที แล้วดันแซว นนท์ ธนนท์ ว่าแอบซัดเกี๊ยวรัวๆ จนเกลี้ยงชาม เพราะกังวลเรื่องการใช้เสียงและอยากให้คอโล่งๆ ก่อนจะขึ้นไปพูดอวยพรบ่าวสาว