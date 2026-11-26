หนุ่ม กรรชัย ยอมรับคุย พุทธ อภิวรรณ จริง! แต่ปัดข่าวลือทุ่ม 500 ล้านดึงตัวร่วมช่อง 3
งานนี้มีลุ้น! หลังจากโลกโซเชียลเม้าท์กันสนั่นว่า พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวชื่อดังถูกทุ่มเงินถึง 500 ล้านบาท เพื่อดึงตัวมาย้ายร่วมงานกับช่อง 3 ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ถูกถามเรื่องนี้แบบจังๆ จนต้องออกมาเคลียร์ให้ชัด
หนุ่ม กรรชัย ยอมรับแบบไม่กั๊กเลยว่ามีการพูดคุยกันจริงๆ ปฏิเสธไม่ได้เลย แต่สุดท้ายจะต้องรอดูว่าความลงตัวจะอยู่ที่ตรงไหน ทั้งเรื่องของตัว พุทธ อภิวรรณ เอง ทางช่อง หรือแม้แต่เรื่องของเวลา ส่วนใจลึกๆ นั้นบอกเลยว่าอยากให้มาอยู่ด้วยกัน เพราะเป็นกัลยาณมิตรกันมานาน และเชื่อว่าถ้า พุทธ อภิวรรณ มาอยู่ช่อง 3 จะทำให้ช่องแข็งแรงขึ้นแน่นอน เพราะคนเก่งใครๆ ก็อยากได้
ส่วนประเด็นร้อนเรื่องค่าตัว 500 ล้านบาทที่ลือกัน หนุ่ม กรรชัย มองว่าไม่น่าจะใช่ เพราะระบบการทำงานมีหลายอย่าง ซึ่งเรื่องนี้ต้องให้ผู้ใหญ่คุยกัน โดยเจ้าตัวบอกว่าให้ไปถามพี่อาร์ม ซึ่งพี่อาร์มก็จะโยนเรื่องมาทางตน
สรุปคือมีการพูดคุยกันจริง แต่เรื่องตัวเลข 500 ล้านนั้นหนุ่ม กรรชัย มองว่าไม่น่าใช่ ส่วนผลสุดท้ายต้องรอดูกันต่อไป