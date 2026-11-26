เอมี่ กลิ่นประทุม แอดมิตด่วน! ปวดท้องหนักแถมแพ้ยาจนลมพิษขึ้นทั้งตัว
งานเข้าแบบไม่ทันตั้งตัวเลยคุณพี่ เมื่อ ซี ศิวัฒน์ ออกมาโพสต์ภาพ เอมี่ กลิ่นประทุม ที่ต้องนอนแอดมิตที่โรงพยาบาลด่วน จนไม่สามารถไปถ่ายงานตามกำหนดเดิมได้
โดย ซี ระบุว่า เอมี่ พยายามจะฝืนลุกไปทำงานแล้วแต่คุณหมอสั่งให้พักรักษาตัวและให้ยาไปก่อน ซึ่งตอนแรกนึกว่าเป็นไส้ติ่ง แต่โชคดีที่สรุปแล้วเป็นแค่ลำไส้อักเสบ แม้จะบอกว่าโชคดีแต่ดูทรงแล้วทรมานน่าดู เพราะเจ้าตัวต้องนอนปวดท้องทั้งคืน แถมตื่นมายังเจอแจ็กพอตแพ้ยาจนลมพิษขึ้นไปทั้งตัวอีก
ซี ฝากขอโทษสำหรับงานถ่ายทำที่ไม่สามารถไปได้
ขอให้หายไวๆ นะคะพี่มี่ สู้ชีวิตแต่ลำไส้สู้กลับเฉยเลย
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก