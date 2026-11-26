เบียร์ เดอะวอยซ์ สลัดผ้าโชว์ชุดชั้นในลูกไม้ เซ็กซี่แบบตะโกน!
เบียร์ เดอะวอยซ์ ทำเอาไอจีแทบแตก หลังปล่อยภาพเซตใหม่ในชุดชั้นในลายลูกไม้ที่บอกเลยว่าจึ้งมาก เพราะรอบนี้จัดเต็มทั้งเมคอัพและทรงผมแบบสับ โพสท่าเรียกเสียงกรี๊ดได้แบบเซ็กซี่ขั้นสุด
งานนี้บอกเลยว่าหุ่นปังเกินต้าน สวยแซ่บทะลุปรอทจนแฟนๆ แห่กดไลก์กันรัวๆ ยอมรับเลยว่าลุคนี้คือการทวงบัลลังก์ความเซ็กซี่ที่แท้ทรู ใครไม่กดไลก์คือพลาดมาก
สรุปว่าลุคนี้ให้ผ่านแบบไม่อั้น ความสวยระดับสิบไม่หัก ใครจะต้านไหว?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก