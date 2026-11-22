หมอปลาเคลียร์ชัด! น้องกอหญ้าเกิดในไทย มีสูติบัตรถูกต้อง ไม่ได้ลักลอบเข้าเมือง
มีข่าวลือว่าน้องกอหญ้า ลูกสาวของผู้เสียหายคดีน้ำกรดสาดที่หมอปลาดูแลอยู่ อาจจะเป็นเด็กต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง ซึ่งเรื่องนี้ลามมาจากดราม่าเงินบริจาคช่วยคุณแม่เกตีที่โยงปมโอนเข้าบัญชีม้า จนทำให้ หนุ่ม กรรชัย ต้องออกมาเปิดเผยเรื่องการระดมทุนของอินฟลูเอ็นเซอร์จิตอาสาที่มีคนดังอย่าง วู้ดดี้ วุฒิธร และ บุ้ง ใบหยก ร่วมโอนเงินด้วย จน DSI ต้องติดต่อสอบถาม
ล่าสุดเพจ หมอปลาช่วยด้วย ของคุณหมอปลา หรือ นายจีรพันธ์ เพชรขาว โพสต์ชี้แจงชัดๆ 3 ข้อให้สังคมเลิกเข้าใจผิด เริ่มจากเรื่องสถานะของน้องกอหญ้าที่ยันเลยว่าไม่ได้ถูกพาข้ามชายแดนมาแอบซ่อนที่ไหนทั้งนั้น แต่น้องเกิดเมื่อ 29 กรกฎาคม 2023 ที่โรงพยาบาลสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีสูติบัตรและเลข 13 หลักถูกต้องตามทะเบียนราษฎร์ แถมเช็กกับทางอำเภอสังขละบุรีแล้วด้วย ส่วนคุณแม่แท้ๆ ก็มีบัตรสีชมพู (บัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทย) ที่ต่ออายุถูกต้อง พร้อมให้ตรวจสอบทุกอย่าง
ส่วนที่ถามว่าทำไมหมอปลาถึงรับมาดูแล ก็เพราะน้องบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์น้ำกรดสาดจนอาการวิกฤต ต้องเจาะคอ ดูดเสมหะ ให้อาหารทางสายยาง และใช้เครื่องช่วยหายใจในบางช่วง หมอปลาเลยตัดสินใจรับมาดูแลด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม โดยที่แม่ของน้องก็รับรู้เรื่องนี้มาตลอด
ปิดท้ายด้วยเรื่องความโปร่งใสที่บอกว่าไม่ได้ปิดบังเลย เพราะทั้งโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กใน จ.เพชรบุรี ต่างรับทราบเรื่องนี้ และเคยเดินทางมาตรวจเยี่ยมความสะอาด ความปลอดภัยที่บ้านของหมอปลาแล้ว แถมตัวน้องเองก็มีใบส่งตัวเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน