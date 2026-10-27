หลงทางยังไงให้ดูน่ารัก! นิว ฐิติภูมิ โผล่หน้าบ้านแฟนคลับแบบงงๆ
กลายเป็นไวรัลที่ทำเอาชาวโซเชียลเอ็นดูหนักมาก เมื่อผู้ใช้ X ชื่อ naneng_jaa เผยคลิปขณะนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านแล้วเจอ นิว ฐิติภูมิ พระเอกหนุ่มเดินผ่านหน้าบ้านแบบไม่ทันตั้งตัวในลุคสบายๆ ด้วยเสื้อยืดสีขาว กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ
ความพีคคือพอเจ้าของคลิปตะโกนทักแล้วถามว่ามาทำอะไรแถวนี้ หนุ่มนิวก็ตอบกลับแบบซื่อๆ ตรงไปตรงมาเลยว่า "หลงทาง" งานนี้บอกเลยว่าความเด๋อคือเสน่ห์ที่แท้จริง เปลี่ยนเรื่องหลงทางธรรมดาให้กลายเป็นโมเมนต์น่ารักที่สร้างเสียงหัวเราะและความประทับใจให้แฟนๆ ได้แบบเต็มสิบ
ยอมใจในความกันเองจริงๆ ใครจะคิดว่าการหลงทางจะทำให้ใจฟูได้ขนาดนี้ มีใครเคยหลงทางไปเจอคนที่ชอบแบบนี้บ้างมั้ย?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก