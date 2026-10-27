ใจสู้เกินร้อย! ใหม่ ดาวิกา ไฟลต์ดีเลย์ 5 ชม. ก่อนรีบมาเดินฟินาเล่ AB. Angelys Balek
สปิริตตัวแม่ที่แท้ทรู! ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ ทำเอาแฟนๆ ลุ้นระทึกจนนาทีสุดท้าย กับภารกิจด่วนจี๋เพื่อมาปรากฏตัวบนรันเวย์แฟชั่นโชว์ของ AB. Angelys Balek ในงาน ELLE Fashion Week 2026 ซึ่งบอกเลยว่าเบื้องหลังไม่ได้ราบรื่นเหมือนตอนเดินสับบนเวที เพราะเจ้าตัวต้องเจอกับมรสุมไฟลต์บินกลับจากประเทศจีนที่ดีเลย์ยาวถึง 5 ชั่วโมง
ความพีคคือ ใหม่ ดาวิกา เล่าว่าระหว่างที่ติดแหง็กอยู่ ต้องรีบซื้อเครื่องสำอางใหม่และตัดสินใจแต่งหน้าทำผมกันที่สนามบินในประเทศจีนเลย เพื่อให้พร้อมที่สุด ทันทีที่แลนด์ดิ้งถึงไทยก็พยายามเรียกวินมอเตอร์ไซค์เพื่อมุ่งหน้าสู่รันเวย์ แต่ไม่มีวินคันไหนยอมรับเลย จนสุดท้ายเรียกรถได้สำเร็จและมาถึงงานได้ทันเวลาเดินฟินาเล่แบบเฉียดฉิว ก่อนจะเฉิดฉายปิดโชว์ได้อย่างสวยงาม
คอลเลกชัน Resort 2027 กับการตีความธรรมชาติใหม่
สำหรับโชว์ของ AB. Angelys Balek ในคอลเลกชัน Resort 2027 ครั้งนี้ แบรนด์นำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจ โดยหยิบเอาความงดงามของธรรมชาติในช่วงที่ต้องเผชิญกับความร้อน ความแห้งแล้ง และผลกระทบจาก Climate Change มาตีความใหม่ แทนที่จะเล่าเรื่องความสูญเสีย แต่กลับเลือกโชว์อีกด้านของธรรมชาติที่ยังคงเติบโต ปรับตัว และผลิบานขึ้นมาใหม่ได้เสมอ
ความพิเศษคือการสร้าง Complete Angelys Balek World ผ่านแนวคิด Total Styling ที่ขยายภาพลักษณ์จากแบรนด์ที่หลายคนรู้จักในฐานะ Luxury Swimwear และ Resortwear ไปสู่การสร้างคอมพลีสลุคที่หลากหลายขึ้น ในโชว์จึงไม่ได้มีแค่ชุดว่ายน้ำ แต่มีการนำเสื้อผ้ามาเลเยอร์และสไตลิ่งอย่างมีชั้นเชิงเพื่อให้เห็นภาพผู้หญิงของแบรนด์ในหลายโอกาส โดยมีชุดทั้งหมด 46 ชุด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ Swimwear, Resortwear, Ready-to-Wear ไปจนถึงเครื่องประดับ หมวก เข็มขัด กระเป๋า และ Footwear
ฟินาเล่สุดจึ้งและกองทัพตัวแม่ฟร้อนต์โรว์
ไฮไลต์ที่ทุกคนจับตาคือช่วงฟินาเล่ที่ ใหม่ ดาวิกา ปรากฏตัวพร้อมกับ คุณแองจี้ แอนเจลิส บาเลก ครีเอทีฟไดเรกเตอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ลักซ์ชัวรี่สวิมแวร์นี้ โดยมาในลุคพิเศษที่สื่อถึงธรรมชาติที่กำลังผลิบาน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงทุกเรื่องราวของคอลเลกชันเข้าด้วยกัน ตอกย้ำตัวตนของแบรนด์ที่ทั้งหรูหรา เซ็กซี่ และร่วมสมัย พร้อมส่งข้อความว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหน ความงามของธรรมชาติจะหาทางเบ่งบานได้เสมอ
ทางด้านฟร้อนต์โรว์ก็ลุกเป็นไฟไม่แพ้กัน เพราะเหล่าคนดังวงการแฟชั่นจัดเต็มลุคสุดแซ่บมาประชันกันแบบไม่มีใครยอมใคร นำทีมโดย ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ที่ควงลูกสาว น้องเกล แอบิเกล รังสีสิงห์พิพัฒน์ มาร่วมงานด้วย นอกจากนี้ยังมี เจนเย่ เมธิกา จีรนรภัทร, จูเน่ เพลินพิชญา โกมลารชุน, เมเบิ้ล สิริวลี สิริวิบูลย์, แป้งจี่ ปภาวรินท์ สวัสดิเวช, โอปอล สุชาตา ช่วงศรี, โยชิ รินรดา ธุระพันธ์, แม่เม-พ่อแซ็ก รวมถึงฝาแฝดโซล-โมเน่ ที่พากันมาอวดลุคสวยสับทุกองศาจนงานนี้ร้อนแรงสุดๆ
งานนี้ต้องกราบใจความอดทนของใหม่จริงๆ คือถ้าเป็นเราเจอไฟลต์ดีเลย์ 5 ชั่วโมง แถมวินไม่รับอีก มีหวังนอนร้องไห้อยู่บ้านแน่นอน!