ปิดฉากความมันส์! Toyota Gazoo Racing Thailand 2026 สนามสุดท้ายที่เชียงใหม่
จบลงไปแล้วกับการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand 2026 สนามที่ 5 ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายของฤดูกาล โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2026 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ งานนี้บอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ความเร็ว แต่ยังขนทัพคนดังอย่าง ปังปอนด์-อัครวุฒิ, ป๊ายปาย โอริโอ้ และ มิย่า-ทองเจือ พร้อมด้วยอินฟลูเอนเซอร์มาสร้างสีสันกันแบบคับคั่ง
สำหรับงานนี้มีผู้บริหารและแขกผู้ใหญ่ให้เกียรติมาเปิดงาน ไม่ว่าจะเป็น นายณัทธร ศรีนิเวศน์ จากโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย, นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก จากการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางคุณณัทธรได้กล่าวขอบคุณชาวเชียงใหม่ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 19 แล้วที่โตโยต้านำกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตมาจัดที่เชียงใหม่
เจาะลึกผลการแข่งขันแต่ละรุ่น
เริ่มกันที่ YARIS One Make Race : Division 1 ที่แข่งกันทั้งหมด 20 รอบ โดยในรอบนี้มีความพิเศษตรงที่ใช้รถยนต์ YARIS Hatchback ในรุ่น Carbon Neutral Fuel ซึ่งเป็นรถแข่งที่ใช้เชื้อเพลิงทางเลือก โชว์ทั้งความปราดเปรียวและสมรรถนะแบบจัดเต็ม ซึ่งผู้ที่คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองคือ ชิษณุพงศ์ โพธิ์เจริญธรรม หมายเลข 53 จากทีม Apex Sim Racing Team by HGRAcademy
ต่อด้วยความเร้าใจในรุ่นที่ป๊ายปาย โอริโอ้ จาก Toyota Racing Star Team ลงสนามสร้างเสียงเชียร์จากแฟนๆ แต่ตำแหน่งแชมป์สนามสุดท้ายตกเป็นของ เคลแมน เหลียง หมายเลข 39
ส่วนสายแกร่งต้องยกให้ HILUX REVO One Make Race ที่ขับเคี่ยวกัน 20 รอบเช่นกัน โดยใช้เครื่องยนต์ GD Super Power 2,400 ซีซี โชว์พลังของรถกระบะจนกระหึ่มสนาม ซึ่งผู้ที่คว้าตำแหน่งแชมป์ในสนามนี้คือ โชคชัย จารุนงคราญ หมายเลข 22
ปิดท้ายด้วยศึกปิดสนามที่เข้มข้นที่สุด โดยมี ปังปอนด์-อัครวุฒิ ดารานักแข่งสุดหล่อจาก Toyota Racing Star Team ร่วมชิงชัย แต่สุดท้ายตำแหน่งแชมป์อันดับ 1 ตกเป็นของ ศริทธนา มิตรอารี หมายเลข 66 จากทีม Lenso Motorsport Sinthorn by Vanguard Garage
ไฮไลต์พิเศษและโชว์สุดตระการตา
นอกจากการแข่งความเร็วแล้ว งานนี้ยังมีกิจกรรม ATIV HEV GR Sport Hot Lap ที่ดึงเอา ท็อป ทศพล และ น้อง Ally มาร่วมกิจกรรมเรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ชม พร้อมโชว์ความคล่องตัวของรถยนต์ Hybrid และยังมีช่วงที่แฟนๆ ได้พูดคุยกับทีม Toyota Racing Star Team ทั้ง ปังปอนด์-อัครวุฒิ, ป๊ายปาย โอริโอ้ และ มิย่า ทองเจือ แบบใกล้ชิด
อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการนำ GR Kart มาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวเข้าถึงกีฬามอเตอร์สปอร์ตได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งมีการโชว์สมรรถนะรถยนต์ใน ATIV HEV GR Sport Car Performance Show, การแสดงของรถตระกูล GR ใน GR PERFORMANCE SHOW และปิดท้ายด้วยความมันส์กับการดริฟต์โดยนักขับมืออาชีพอย่าง เป้ และ ปอนด์ ใน GR TRIPLE DRIFT SHOW
ทางด้านสมรรถนะรถยนต์ ในสนามนี้ยังมีการนำ ATIV และ Yaris Carbon Neutral Fuel มาแข่งขัน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ส่วนใครที่กำลังเล็งรถยนต์โตโยต้าอยู่ ในงานยังมีบูธผู้แทนจำหน่ายที่มาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษให้เลือกชมกันด้วย และที่สำคัญทางทีมงานยันว่าปีหน้าจะกลับมาพร้อมความสนุกและตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมแน่นอน
ใครพลาดสนามนี้ไป ปีหน้าเตรียมตัวให้พร้อม เพราะดูทรงแล้วน่าจะจัดหนักกว่าเดิมชัวร์!