หูเคลือบทอง! จิ๋ว ปิยนุช ปล่อยพลังเสียงเดือดในเพลง Burning Shade
บอกเลยว่าจึ้งเกินต้าน! จิ๋ว ปิยนุช ส่งพลังเสียงในเพลง “Burning Shade” เพลงประกอบซีรีส์ “บ้านขุมนรก” ที่ฟังแล้วสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของความรักที่กลายเป็นพันธนาการ น้ำเสียงหนักแน่นและเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ ซึ่งเข้ากับความดราม่าเข้มข้นของซีรีส์สุดๆ ทุกคำร้องคือร้อนแรงและบีบหัวใจจนเราแทบจะร้องไห้ตามตัวละคร
งานนี้ได้ ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์ มาคุมบังเหียนทั้งเนื้อร้อง ทำนอง และรับหน้าที่โปรดิวเซอร์ โดยเนื้อหาจะเล่าเรื่องครอบครัวที่ดูภายนอกสมบูรณ์แบบ แต่จริงๆ แล้วข้างในซ่อนความลับและความขัดแย้งไว้เพียบ สะท้อนความสัมพันธ์ประเภทที่ยิ่งรักก็ยิ่งทรมาน เปลี่ยนบ้านที่ควรจะอบอุ่นให้กลายเป็นขุมนรกที่หาทางออกไม่เจอ ซึ่งพลังเสียงของจิ๋วคือตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ความอัดอั้นและความเจ็บปวดในเพลงนี้ชัดเจนแบบไม่ต้องสืบ
ความล้ำของเพลงนี้คือมาในแนวกอสเปลที่ช่วยขับความยิ่งใหญ่ให้กับเสียงร้อง โดยจิ๋วบอกว่าเพลงนี้มีความทรงพลังและเข้ากับตัวซีรีส์มาก มีการรับส่งกันระหว่างเสียงร้องหลักกับไลน์เสียงประสาน แถมยังมีเสียงเปียโนและเครื่องสายที่สอดประสานกันได้อย่างลงตัว กลายเป็นส่วนผสมที่เติมเต็มความร้อนแรงให้กับ “บ้านขุมนรก” ได้แบบสมบูรณ์แบบ
เตรียมทิชชู่ไว้ให้พร้อม แล้วไปฟังความปังของตัวแม่กันได้เลย ใครชอบงานเสียงทรงพลังแบบนี้คือห้ามพลาด!