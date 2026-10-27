เตรียมตัวรับแรงกระแทก! แรงเงา ละครเรื่องใหม่
เปิดเรื่องมาก็เดือดเลยกับ 'แรงเงา' เมื่อ มุนินทร์ (ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก) ต้องสวมบทแฝดสาวผู้พี่ที่กลับมาเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับ มุตตา (ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก) น้องสาวฝาแฝดที่ดันไปเป็นเมียน้อยของ เจนภพ (ป๋อ ณัฐวุฒิ) ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ กระทรวงการเงินดิจิทัล
แต่ความพีคคือ เจนภพ ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะเขาเป็นสามีของ นพนภา (เบนซ์ พรชิตา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินดิจิทัล ผู้ที่มีภาพลักษณ์ดีงามต่อสังคมและไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อย แต่พอความสัมพันธ์ของมุตตากับ ผอ.เจนภพ กลายเป็นข่าวฉาวว่อนกระทรวง เมียหลวงอย่างนพนภาก็ไม่ยอมอยู่เฉย จัดการกำจัดเมียน้อยหน้าซื่ออย่างมุตตาออกไปจากชีวิต ซึ่งจุดนี้แหละที่ทำให้มุนินทร์ต้องกลับมาเอาคืนแบบจัดเต็ม
ในขณะที่มุนินทร์กำลังวางแผนปั่นป่วนชีวิตของนพนภา โดยใช้เจนภพเป็นเครื่องมือครั้งแล้วครั้งเล่า เธอก็ได้เจอกับ วีกิจ (เจษ เจษฎ์พิพัฒ) ชายหนุ่มแสนดีที่ดันไปหลงรักมุตตา และหวังว่าความดีจะเปลี่ยนใจให้เลิกยุ่งกับเจนภพได้ในสักวัน
บอกเลยว่าการฟาดฟันกันระหว่างมุนินทร์กับนพนภาครั้งนี้ต้องลุ้นกันตัวโก่งว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ใครอยากดูแบบ Exclusive สมัคร oneD PREMIUM ดูได้ทุกวันศุกร์-เสาร์ เวลา 20.30 น. หรือจะดูทางทีวีช่องวัน 31 ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น.
งานนี้ใบเฟิร์นเล่นสองบทบาทจะสับแค่ไหน และความแสบของมุนินทร์จะทำให้รัฐมนตรีนพนภาเสียอาการได้ระดับไหน ต้องรอดู!