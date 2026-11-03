เกือบเตียงหัก! มิค บรมวุฒิ เปิดใจทรมานเกือบ 10 ปี เพราะเข้าไม่ถึงตัวเบนซ์
เบนซ์ พรชิตา และ มิค บรมวุฒิ ควงคู่กันไปออกรายการ คุยแซ่บ Show พร้อมเผยเรื่องราวที่หลายคนไม่เคยรู้ว่าอุปสรรคชีวิตคู่เกือบทำให้เตียงหัก โดยหนุ่มมิคยอมรับตรงๆ ว่าต้องเจอกับความเจ็บปวดและปมในความสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ฝ่ายหญิงมีลูก
งานนี้มิคเปิดใจแบบหมดเปลือกว่า เบนซ์ดูเหมือนจะไม่มั่นใจในตัวเองหลังจากมีลูก จนทำให้เขาแทบจะแตะเนื้อต้องตัวไม่ได้เลย ไม่ว่าจะขอกอดหรือขอหอมก็ถูกปฏิเสธ ซึ่งตลอดเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา แทบไม่ได้แตะตัวกันเลย ปีหนึ่งไม่เกิน 3-4 ครั้ง แถมแต่ละครั้งคือต้องขอร้องจนฝ่ายหญิงสงสารถึงจะยอม
ทางด้านเบนซ์ พรชิตา ก็ยอมรับเช่นกันว่าเวลาไม่อยากทำอะไรก็จะหาเรื่องอ้างไปเรื่อย หรือบางทีถ้าวันไหนแต่งหน้าสวย ก็จะคิดว่าวันนี้จะรีบกลับบ้านก่อนเพื่อล้างหน้า ซึ่งทั้งหมดนี้คืออุปสรรคใหญ่ที่ทั้งคู่ต้องจับมือปรับตัวกันมาตลอด
เอาจริงคือเห็นใจคุณมิคมากนะ เกือบ 10 ปีที่ต้องใช้ความพยายามขนาดนี้ เป็นใครจะทนไหวถามจริง!