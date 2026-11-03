ออร่าพุ่งมาก! 'จีนส์ จิรชยา' ลูกสาวนก-จอนนี่ สวยสะกดจนนึกว่านางเอก
ยอมใจในความสวยของ จีนส์-จิรชยา แอนโฟเน่ ลูกสาวคนเล็กของ นก จริยา และ จอนนี่ แอนโฟเน่ ที่ตอนนี้โตเป็นสาวสะพรั่งพร้อมโปรไฟล์พรีเมียมสุดๆ บอกเลยว่าออร่าความสวยคือถอดแบบคุณแม่มาเป๊ะจนหลายคนยกให้เป็นสาวสวยหน้าคมที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจ ไม่แพ้นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยเลยทีเดียว
ส่วนเรื่องหัวใจนั้นก็น่ารักไม่แพ้กัน เพราะน้องจีนส์มีชื่อเป็นคนของหัวใจ เด่นคุณ งามเนตร ซึ่งมีภาพหวานๆ ออกมาให้เห็นกันกรุบกริบ ที่สำคัญคือรักครั้งนี้ไฟเขียวผ่านฉลุยแน่นอน เพราะคุณแม่นก จริยา ทั้งกดไลก์คอมเมนต์และมีภาพคู่กับเด่นคุณแบบอบอุ่นสุดๆ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก