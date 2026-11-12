เตรียมวาร์ปไปกับ ‘วันทองไร้ใจ’ ฉบับคนแสดง ดีเดย์ 3 ธันวาคมนี้
เตรียมตัวทะลุมิติไปกับซีรีส์ ‘วันทองไร้ใจ’ ที่จะพาเราไปดูชีวิตของนางเอกวรรณคดีไทยที่เกิดใหม่มาพร้อมโชคชะตาชวนกุมขมับ เพราะดันเป็นหญิงสองใจที่มีโทษประหารรออยู่ งานนี้บอกเลยว่าต้องสู้สุดชีวิตเพื่อหนีตายให้ได้ โดยได้ผู้กำกับ ฐิติ สุทธิกุลพานิช และ วิรดา คูหาวันต์ มาคุมบังเหียนความปัง
ส่วนทีมนักแสดงคือจึ้งมาก นำทีมโดย เฌอปราง อารีย์กุล, จุง อาเชน, กระทิง ขุนณรงค์ และ ตาต้า ชาติชาย เสริมทัพด้วย เจน กุลจิราณัฐ, ลูกแพร์ นนทกร, นก สินใจ, แอน สิเรียม, จ๊ะจ๋า จินต์จุฑา, น้ำตาล พลอยพรรณ์, ลูกจันทร์ ณภษร และ แซนแวน ปัณณธร
แอบกระซิบว่าหลังจากปล่อยภาพแรกและโปสเตอร์ออกมา ชาวเน็ตคืออวยยศรัวๆ ทั้งเรื่องแสงและงานภาพที่ดูดีไปหมด แถมถ้าใครสายเว็บตูนบอกเลยว่าเป๊ะเวอร์เหมือนถอดแบบออกมาเป๊ะๆ เตรียมปักหมุดรอชมสองตอนแรกวันที่ 3 ธันวาคมนี้ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19:00 น.
มาลุ้นกันว่ารอบนี้วันทองจะรอดจากลานประหารได้ยังไง หรือจะโดนแกงซ้ำซ้อน!