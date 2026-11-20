เตรียมวอร์มนิ้ว! โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ แท็กทีม 15 ตัวตึงเปิดศึก PIANO & The Comedy Concert
เตรียมหูเคลือบทองและเตรียมขำจนไหล่สั่นได้เลย เพราะ โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ จับมือกับศิลปินเสียงดีฝีปากกล้าอีก 15 คน ขนมาประชันเสียงร้องและประลองฝีปากในคอนเสิร์ต “ไทยประกันชีวิต presents PIANO & The Comedy Concert ศึกชิงเจ้ายุทธภพ Grammy Songbook” ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 20 มีนาคม 2027 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
ไลน์อัปครั้งนี้บอกเลยว่าเหนือจินตนาการ เพราะรวมตัวตึงจาก 4 แก๊งเพื่อนซี้มาไว้บนเวทีเดียวกัน เริ่มที่แก๊ง B5 นำโดย เบน ชลาทิศ, คิว สุวีระ, มาเรียม เกรย์ และ เค้ก ปุญ ที่ขึ้นชื่อเรื่องความพร้อมเพรียงทั้งการร้องและการเถียง ปะทะกับคู่หูป่วงอย่าง ป๊อบ ปองกูล และ โอ๊ต ปราโมทย์ ที่จัดเต็มทั้งเรื่องเสียงร้องและการตบมุก
ยังไม่หมดแค่นั้น เพราะมีแก๊งเจ้าหญิงขาเมาท์ที่รวมเอา นิว นภัสสร, ไอซ์ ศรัณยู, อ๊อฟ ปองศักดิ์, หญิง รฐา และ จิ๋ว ปิยนุช มาโชว์เสียงร้องน่าหลงใหลพร้อมความใส่ใจเรื่องชาวบ้าน ปิดท้ายด้วยแก๊ง 4 โพดำ อย่าง กัน นภัทร, แก้ม วิชญาณี, โดม จารุวัฒน์ และ ตั้ม วราวุธ ที่พร้อมจะทำลายความสงบด้วยการร้องเพลงดีแต่ไม่หยุดพูด
งานนี้จะนำเพลงฮิตจาก Grammy Songbook มาผสานกับเสียงเปียโนสไตล์ PIANO & i ให้ลงตัว ซึ่งมีการโปรโมตอย่างสนุกผ่านทั้งโปสเตอร์และวิดีโอละครสั้นจนหลายคนแอบสงสัยว่าคอนเสิร์ตนี้ “จะเปียโนกี่โมง!?” เพราะดูทรงแล้วน่าจะเน้นความฮาแบบจัดเต็ม
ใครอยากรู้ว่าใครจะได้เป็นเจ้ายุทธภพ เตรียมกดบัตรพร้อมกันวันที่ 28 พฤศจิกายน 2026 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ที่ www.thaiticketmajor.com และจุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โดยมีราคาบัตรให้เลือกตั้งแต่ 1,500 ไปจนถึง 5,500 บาท
รวมตัวแม่ตัวพ่อขนาดนี้ จะให้ร้องเพลงอย่างเดียวก็เสียดายฝีปากกันพอดี