เปิดโผลูกทีม 4 โค้ช The Voice Thailand 2026 เตรียมฟาดกันยับในรอบ Battle
รายการ The Voice Thailand 2026 เตรียมยกระดับความเดือดไปอีกขั้นกับการแข่งขันรอบ Battle หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาตลอด 6 สัปดาห์ที่ผ่านมาในรอบ Blind Auditions งัดทุกความสามารถออกมาโชว์เพื่อพิชิตใจโค้ชและคว้าตั๋วเข้าสู่ทีม ซึ่งในรอบนี้เหล่าลูกทีมจะต้องมาประชันเสียงกันเองบนเวทีเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งว่าใครจะเป็นผู้ชนะและได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
สำหรับรายการนี้เป็นรายการเรียลลิตี้โชว์การแข่งขันร้องเพลง โดยมีรูปแบบรายการที่ดัดแปลงมาจาก The Voice of Holland ของเนเธอร์แลนด์
ทีมโค้ชก้องและโค้ชคิ้ม: สายคลาสสิกปะทะตัวแม่
เริ่มที่ทีมของโค้ชก้อง-สหรัถ ศิลปินมากประสบการณ์ที่มาในสไตล์สุขุม ลุ่มลึก และมีความเฉียบคมในการมองหาศักยภาพของนักร้อง ทำให้ยังคงเป็นโค้ชขวัญใจที่ผู้เข้าแข่งขันอยากได้คำแนะนำ โดยครั้งนี้โค้ชก้องคว้าสมาชิกเข้าทีมได้ทั้งหมด 12 คน ประกอบด้วย เจมส์, ภูมิ, เดย์, เบนซ์, ฟาตู, เพิร์ธ, ไอซ์, ข้าว, มะปิง, ป๊อป, ปิง และอาจิง ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักร้องดาวรุ่งที่มีเสน่ห์ทางเสียงร้องหลากหลาย
ทางด้านโค้ชคิ้ม-เจนนิเฟอร์ ตัวแม่ Diva ที่มาพร้อมพลังเสียงทรงพลังและคาแรกเตอร์จัดจ้าน โค้ชสายตรงไปตรงมาคนนี้ยังคงเก็บเสียงคุณภาพเข้าทีมอย่างต่อเนื่อง โดยคว้าลูกทีมไปได้ทั้งหมด 13 คน ได้แก่ นัทบุญ, เจี๊ยบ, มีอา, โอเลี้ยง, มะปราง, แปม, นลิน, ฟิล์ม, ต้อง, เอฟ, พลับ, เติร์ด และแฮมมี่ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างคนเสียงดีและคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะมาสร้างสีสันให้ทีม
ทีมโค้ชโอ๊ตและโค้ชจ๋าย: สายฮาปะทะสายร็อก
มาถึงโค้ชโอ๊ต-ปราโมทย์ โค้ชสายเอนเตอร์เทนที่สร้างเสียงหัวเราะและความเป็นกันเองให้รายการเสมอ แต่ในโหมดทำงานก็งัดมุมมองทางดนตรีและประสบการณ์ศิลปินมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อเปิดพื้นที่ให้เสียงร้องหลากหลายสไตล์ โดยโค้ชโอ๊ตมีลูกทีมในมือ 12 คน คือ มิกกี้, โอเปิ้ล, เก้ง, เอื้องฟ้า, กุ๊กกู๋, มีมี่, แอน, เต๊นท์, เบอร์ลิน, บอม, อาร์ต และนัทตี้ ซึ่งมีทั้งดาวรุ่งและคนที่ผ่านประสบการณ์มาโชกโชน
ปิดท้ายด้วยโค้ชจ๋าย-ไททศมิตร ศิลปินสายร็อกที่พกความดุดันและความจริงใจมาเต็มร้อย พร้อมสนับสนุนนักร้องที่กล้าฉีกกรอบเดิมๆ ซึ่งปีนี้โค้ชจ๋ายมาแรงที่สุดด้วยการคว้าลูกทีมไปได้มากที่สุดถึง 15 คน ได้แก่ อุ้ม, แมน-แบงค์, เนตร, แบล็ค, บอม, นิก, ดอลล่าร์, อ๋า, มีนา, เจนนี่ เบลล่า, มายด์, บุ๊ค, เจนนี่, เตย และพีมชุ แม้จะเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดและรวมคนหลากหลายสไตล์ไว้มากที่สุด แต่การมีลูกทีมเยอะขนาดนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์ที่หินที่สุดสำหรับโค้ชจ๋ายในการจัดการรอบ Battle เช่นกัน
แฟนๆ เตรียมลุ้นความเข้มข้นของ The Voice Thailand 2026 สัปดาห์ที่ 7 ได้ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2026 เวลา 18.00 น. รับชมสดได้ทางแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW และ True4U ช่อง 24 หรือจะดูย้อนหลังที่แอปพลิเคชัน TrueVisions NOW
เอาจริงนะ ทีมโค้ชจ๋ายคนเยอะขนาดนี้ จะคัดออกยังไงให้ไม่เสียดาย หรือจะกลายเป็นศึกสายเลือดจนโค้ชปวดหัวกันแน่!