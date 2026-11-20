สละโสดรอบที่ล้าน! คารีสาโดนแก๊งเพื่อนเจ้าสาวนำทีมโดย กวาง วรรณปิยะ เซอร์ไพรส์จนน้ำตาแตก
เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวแบบสับ หลังจากที่ เคน จงสุวัฒน์ แฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไป ล่าสุด คารีสา สปริงเก็ตต์ ก็โดนแก๊งเพื่อนเจ้าสาวจัดปาร์ตี้สละโสดให้ฉลองกันชุดใหญ่ ซึ่งงานนี้ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะที่ผ่านมาก็มีเพื่อนกลุ่มต่างๆ จัดปาร์ตี้สละโสดให้มาแล้ว
รอบนี้ได้ กวาง วรรณปิยะ รับหน้าที่เป็นหัวหน้าแก๊งและคนวางแผนเซอร์ไพรส์ทั้งหมด ซึ่ง กวาง บอกว่าปกติเป็นคนขี้เกียจมาก ขนาดงานแต่งตัวเองยังไม่อยากทำและไม่ชอบจัดงานอะไรเลย แต่เพราะรัก คารีสา เหมือนน้องสาว เลยยอมลุยจัดให้เต็มที่ ทั้งเตรียมสถานที่ เสื้อผ้าทีมเพื่อนเจ้าสาว และชุดเดรสสีขาวไว้ให้ว่าที่เจ้าสาวใส่ตอนมาถึง ซึ่งแผนนี้สำเร็จ ทำเอา คารีสา ถึงกับอ้าปากค้างเมื่อเห็นเพื่อนๆ มารวมตัวกันในสถานที่ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม
ทางด้าน คารีสา ได้ลงภาพบรรยากาศงานพร้อมแคปชันขอบคุณเพื่อนๆ แบบสุดซึ้งแต่แฝงความตลก โดยบอกว่า "รอบที่ล้านนนนนนนนนนนน !!!" พร้อมบ่นขำๆ ว่า "กูแค่จะไปแต่งงานนน ไม่ได้ไปบวชชช ไม่ต้องแดกเหล้าส่งท้ายขนาดนี้ก็ด้ายยยยยย" และยอมรับว่ากว่าจะเรียงรูปเสร็จก็ร้องไห้จนขี้มูกไหลไปอีกรอบ
นอกจากนี้ คารีสา ยังระบายความในใจถึงความสำคัญของเพื่อน โดยเปรียบเพื่อนเหมือนเครื่องยนต์ที่มีหน้าที่ต่างกัน บางคนเป็นเชื้อเพลิง บางคนเป็นระบบเสียง หรือบางคนเป็นเบาะ แต่เมื่อรวมกันแล้วทำให้เธอมั่นใจและไม่กลัวความเหงา เพราะย้ายมาอยู่กรุงเทพฯ คนเดียวตั้งแต่เด็กเพื่อตามหาความฝัน เพื่อนๆ จึงเป็นเหมือนครอบครัวที่คอยสนับสนุนและเติมสีสันให้ชีวิต