ใจฟูมาก! แอน ทองประสม พานักวิ่งแบ่งปันรายได้ซัพพอร์ตชุมชนเชียงดาว
ตัวแม่ยืนหนึ่งทั้งเรื่องงานและเรื่องใจ! แอน ทองประสม นักแสดงและผู้จัดละครที่ช่วงนี้มีผลงานซีรีส์ Decoding You โคตรรัก ที่นำแสดงโดย ทาฆิ อ่องลออ และ เฟรนด์ พีระกฤตย์ ล่าสุดขอเปลี่ยนลุคมาเป็นสายบุญ พาทุกคนไปวิ่งด้วยกันพร้อมสร้างรายได้คืนกลับสู่ชุมชนที่เชียงดาว
งานนี้คุณแอนโพสต์บอกเล่าความตั้งใจว่าอยากให้การวิ่งครั้งนี้ช่วยดูแลสถานที่และผู้คนที่ต้อนรับ โดยร่วมกับถิ่นนิยมนำรายได้จากงานวิ่ง Anne’s Lens มาสนับสนุน 3 ด้านหลักในเชียงดาว คือ ช่วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวทุ่งจัดการเรื่องไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าชุมชน, ปรับปรุงอาคารและสถานที่ของโรงเรียนบ้านทุ่งละครเพื่อให้เด็กๆ มีพื้นที่เรียนรู้และทำกิจกรรมที่เหมาะสม และสมทบกองทุนพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาวเพื่อสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนยอดดอยหลวงเชียงดาว
คุณแอนทิ้งท้ายด้วยความซึ้ง ขอบคุณชาวเชียงดาวที่เปิดบ้านให้เข้าไปเรียนรู้ และขอบคุณนักวิ่งทุกคนที่ทำให้ความตั้งใจนี้เกิดขึ้นจริง เพราะการมาวิ่งของทุกคนมีความหมายกับที่นี่มาก
บอกเลยว่าการทำแบบนี้มันดีต่อใจสุดๆ นอกจากจะได้สุขภาพแล้วยังได้ช่วยสังคมแบบยั่งยืนด้วย ใครจะไปคิดว่างานวิ่งจะกลายเป็นพลังบวกให้ชุมชนได้ขนาดนี้ น่ารักไม่ไหว!