เปิดคฤหาสน์ 65 ล้านของ เจมีไนน์ นรวิชญ์ ทุ่มงบแต่งบ้านแบบตะโกน พร้อมที่นอนราคา 1 ล้าน!
เจมีไนน์ นรวิชญ์ หนุ่มฮอต พาเปิดอาณาจักรบ้านหรูที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง โดยเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นคลาสสิก 3 ชั้น โทนสีเทา-ขาวที่ดูเรียบหรู ซึ่งเจ้าตัวทุ่มซื้อมาในราคาสูงถึง 45 ล้านบาท และที่น่าทึ่งคือใช้เวลาผ่อนเพียงประมาณ 6 เดือนเท่านั้น เมื่อรวมกับงบประมาณการตกแต่งเพิ่มเติมอีกกว่า 20 ล้านบาท ทำให้มูลค่ารวมของบ้านหลังนี้ทะลุ 65 ล้านบาทไปเลย
สวนสไตล์ยุโรปและห้องนั่งเล่นที่ลงตัว
จุดเด่นของบ้านที่ต้องพูดถึงคือพื้นที่สวนสไตล์ยุโรปสุดร่มรื่น ซึ่งเจมีไนน์ตัดสินใจเลือกทำสวนแทนการมีสระว่ายน้ำเพราะมองว่าสิ้นเปลืองและสามารถไปใช้สระส่วนกลางได้ โดยมีคุณแม่ช่วยดูแลเรื่องการออกแบบทั้งหมด มีจุดเด่นเป็นน้ำพุสีขาวสไตล์คลาสสิกและต้นมะกอกโอลีฟฟอร์มสวย เพื่อเสริมเรื่องฮวงจุ้ยและความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัว
ส่วนโซนห้องนั่งเล่นแบบเพดานสูงหรือ Double Volume เป็นจุดที่มีการผสมผสานระหว่างความชอบของเจมีไนน์ที่อยากได้สไตล์ Modern Luxury โทนเข้มขรึม กับความชอบของคุณแม่ที่เน้นสีขาวครีมสไตล์ยุโรป ผลลัพธ์ที่ได้คือความลงตัวที่มีทั้งโซฟาสีครีม แกรนด์เปียโนสีดำ และแชนเดอเลียร์คริสตัลระย้าคู่สุดหรู พร้อมประดับด้วยโมเดลยานสตาร์วอร์สของสะสมชิ้นโปรด
อีกหนึ่งดีเทลที่เจ้าตัวให้ความสำคัญมากคือผนังหินอ่อนสีดำลายธรรมชาติหลังทีวี ซึ่งต้องรื้อของเดิมออกและใช้เวลาหาแผ่นใหม่นานถึง 6 เดือน จนทำให้บ้านเสร็จช้ากว่ากำหนด โดยเลือกใช้หินอ่อนชนิดโปร่งแสงเพื่อซ่อนไฟไว้ด้านหลัง ให้ความโดดเด่นยามค่ำคืน นอกจากนี้ยังมีการทุบผนังห้องเดิมเพื่อเชื่อมพื้นที่โถงนั่งเล่นกับโซนรับประทานอาหารเข้าด้วยกัน ตกแต่งด้วยซุ้มโค้งระแนงไม้โทนสีครีม-น้ำตาล พร้อมโต๊ะอาหารหินอ่อนสีขาวและแชนเดอเลียร์คริสตัลให้บรรยากาศหรูหรา
พื้นที่ส่วนตัวของท่านลอร์ดและมุมสะสม
สำหรับทาสแมวต้องเลิฟมุมของ "ท่านลอร์ดจุ๊มุที่ 1" น้องแมวสุดรักที่มีพื้นที่ส่วนตัวริมหน้าต่างบานใหญ่เพื่อชมวิวสวนและรับแสงธรรมชาติ ตกแต่งครบครันทั้งเคาน์เตอร์หินอ่อน กระจกขอบไฟ LED คอนโดแมวไม้ พร้อมหลุมอวกาศใสและเบาะนุ่มๆ ให้เจ้าตัวเล็กได้พักผ่อน
ขึ้นไปที่ชั้นบน จะพบกับโซนตู้โชว์อาร์ตทอยและฟิกเกอร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของขวัญจากแฟนคลับ โดยเจมีไนน์ปรับพื้นที่ระเบียงเดิมให้เป็นมุมโชว์ของสะสมโดยเฉพาะ ใช้ตู้บิวต์อินสีเข้มซ่อนไฟส่องสว่างเพื่อขับความโดดเด่นของคอลเลกชันที่มีคุณค่าทางใจ
ส่วนห้องดูหนังและเล่นเกมส่วนตัว ถูกปรับเปลี่ยนมาจากห้องนอนเดิมเพื่อให้เป็นพื้นที่แฮงเอาต์กับกลุ่มเพื่อน ตกแต่งด้วยโซฟาเบดสีเทาเข้มและอุปกรณ์เกมมิ่ง รวมถึงตุ๊กตาอาร์ตทอยสะสม และมีไฮไลต์เป็นโต๊ะกลางอัจฉริยะสีดำที่รวมฟังก์ชันตู้เย็น ลำโพง และแท่นชาร์จแบตเตอรี่ไว้ในตัวเดียว
ห้องนอนหรูและที่นอนราคาหลักล้าน
ปิดท้ายที่ห้องนอนใหญ่และ Walk in Closet ซึ่งยังคงแปลนเดิมของบ้านไว้แต่ปรับลุคให้เป็น Modern Luxury โทนเข้ม โดยเลือกใช้หินอ่อนลวดลายธรรมชาติที่เจ้าตัวเลือกเอง ทั้งผนังหัวเตียง เคาน์เตอร์ และโต๊ะเครื่องแป้ง เสริมด้วยพื้นไม้ลายก้างปลา ตู้เสื้อผ้ากระจกบานใหญ่ซ่อนไฟ และโคมไฟสีทองให้ความรู้สึกอบอุ่น
แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนต้องอ้าปากค้างคือเตียงนอน ซึ่งเจมีไนน์ยกให้เป็นของที่แพงที่สุดในห้องด้วยราคาสูงถึง 1 ล้านบาท (ไม่รวมโครงเตียง) โดยเป็นที่นอนแบบไร้สปริงที่ผลิตจากวัสดุขนสัตว์ธรรมชาติ วางคู่กับโครงเตียงผ้าบุนวมสีเทาเข้มและผนังหัวเตียงหินอ่อนสุดหรู บอกเลยว่าจัดเต็มเรื่องการพักผ่อนแบบขั้นสุดจริงๆ
ยอมใจในความเป๊ะและรสนิยมการแต่งบ้านมาก โดยเฉพาะที่นอนล้านนึงนี่คือที่สุด ใครอยากได้ที่นอนแบบนี้บ้าง หรือใครชอบมุมไหนที่สุดในบ้านหลังนี้ ลองบอกกันหน่อย!